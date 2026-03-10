Asegurados denuncian falta de insumos en el IPS y aseguran que la previsional atraviesa “su peor momento”

Luis Ildefonso Díaz, asegurado del IPS, manifestó su indignación por la situación que enfrenta actualmente la previsional.

Comentó que al intentar realizarse análisis clínicos generales solicitados por su médico de cabecera, fue informado de que el laboratorio no contaba con tres tipos de reactivos necesarios para completar los estudios.

Indicó que esta situación genera malestar entre los aportantes, quienes incluso después de jubilarse continúan realizando contribuciones mensuales que oscilan entre 200.000 y 300.000 guaraníes.

“Seguimos pagando por el servicio, pero el servicio no existe”, expresó, al señalar que muchos pacientes se ven obligados a comprar sus propios medicamentos o recurrir a otros centros asistenciales para recibir atención médica.

Según relató, ante la falta de respuestas en el IPS, decidió acudir al Hospital Regional de Pilar, donde finalmente pudo realizarse los estudios requeridos.

“Ahí sí me atendieron y me hicieron todo lo que necesitaba, pero el IPS no puede seguir funcionando así, nunca fue de esta manera”, afirmó.

Díaz también dirigió un llamado a las autoridades nacionales, en particular al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, recordándole su origen pilarense y solicitándole que observe la situación que atraviesan los asegurados del sistema previsional en la ciudad.

Sin insumos

Por su parte, la directora del Hospital del Instituto de Previsión Social en Pilar, doctora Gilda Espinoza, reconoció que actualmente existe un inconveniente con reactivos para estudios de serología, aunque afirmó que se trata del único faltante registrado hasta el momento.

Explicó que el laboratorio cuenta con los insumos necesarios para los análisis de rutina, pero que los reactivos específicos para serología aún no han sido entregados debido a que el proceso de licitación con la empresa proveedora sigue en trámite.

“En cuanto a los reactivos de laboratorio, contamos con todos los de rutina. Lo único que no estamos teniendo actualmente son los reactivos para serología, que estamos esperando que se resuelva la licitación con la empresa para que nos puedan enviar”, precisó.

La directora adelantó además que este martes recibirán el cargamento de medicamentos correspondiente al mes de marzo, destinados principalmente a pacientes con enfermedades crónicas que retiran sus tratamientos de forma periódica.

Nuevos profesionales

Espinoza también informó que la previsional contrató a ocho nuevos médicos que comenzarán a atender desde este martes en diferentes especialidades.

Entre los profesionales incorporados se encuentran especialistas en ginecología, cirugía, medicina familiar, pediatría y urología, quienes reforzarán la atención en consultorios, guardias e internaciones.

“En cuanto a la cobertura de guardias, internaciones y consultorios estamos bien, estamos cubriendo diariamente. Tenemos ocho profesionales nuevos contratados que desde mañana inician sus actividades”, concluyó.