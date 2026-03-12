Alerta MAFE: piden colaboración para dar con el paradero de estas personas

La Policía Nacional difundió las fotografías de cuatro personas cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas. Hablamos de dos mayores de edad y dos menores que no regresan a sus hogares, en distintas ciudades.

Uno de los desaparecidos es Oscar Darío Tomen, de 31 años, quien fue visto por última vez el 9 de marzo en la Colonia José Chamorro Irala de Concepción. Oscar es descrito como una persona de contextura física delgada, cutis blanco y cabello rubio.

También está desaparecida María Raquel González Casco, de 31 años, quien fue vista por última vez el 11 de marzo en la calle Curupayty, entre las avenidas Irrazábal y Augusto Roa Bastos en la ciudad de Encarnación. Al momento de su desaparición, María vestía una blusa de color lila y una calza negra; es descrita como una mujer de contextura física delgada, estatura mediana y cutis blanco.

Lea más: Alerta Mafe por la desaparición de tres personas

Otra persona reportada como desaparecida es Moisés Desiderio Castillo Candia, de 17 años, quien fue visto por última vez el 11 de marzo en la Fracción Villa Guaraní del barrio San José en Ciudad del Este. El adolescente es de contextura física delgada, estatura alta, cutis trigueño y cabello corto y castaño.

También se pide ayuda para localizar a Nicol Alejandra Torales Vera, de 17 años, quien fue vista por última vez el 10 de marzo sobre la calle Auditores de la Guerra del Chaco casi Santísima Trinidad del barrio Villa Mburucuyá. La misma es de contextura física robusta, estatura mediana y cutis moreno. Al momento de su desaparición vestía short, remera y calzados deportivos de color negro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Disparos, drogas y menores de edad en Luque: Policía logra desbaratar a grupo de malvivientes

Ante cualquier información se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911. En el caso de los menores de edad se puede recurrir también al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.