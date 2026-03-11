Disparos, drogas y menores de edad en Luque: Policía logra desbaratar a grupo de malvivientes

La Policía Nacional logró detener a un grupo de personas que, a bordo de un vehículo, realizó disparos de arma de fuego y dejó como saldo un hombre herido, en Luque.

La rápida reacción de los agentes de la Comisaría Tercera y del Grupo Lince permitió montar un “operativo cerrojo” que terminó con la detención de seis sospechosos y la incautación de dos armas y drogas.

Lea más: Luque: balean a joven en plena vía pública y autor se da a la fuga

La víctima recibió dos impactos de bala: uno en la espalda y otro en la pierna. Según datos preliminares de la Policía, el hombre sería un adicto de la zona. Actualmente se encuentra internado en el Hospital General de Luque.

Hallaron drogas, dinero y armas

Entre los seis aprehendidos se encuentran tres menores de edad, quienes, según el agente policial Gustavo Paiva, ya estarían plenamente metidos en el mundo delictivo.

En el habitáculo del rodado, los uniformados encontraron un bolso que contenía una escopeta calibre 12 con cuatro proyectiles y un revólver calibre 38. Los agentes también incautaron 126 dosis de crack listas para su comercialización, además de una importante cantidad de dinero en billetes de baja denominación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Luque: motochorros derriban y golpean brutalmente a trabajador para robarle la motocicleta

“Lastimosamente, vemos a menores que creen que el camino al éxito es este, cegados por la delincuencia”, lamentó el jefe policial.

Sospechan de una facción criminal

La Policía sospecha que los detenidos no actúan solos. Por los antecedentes de dos de los adultos, quienes contaban con órdenes de captura pendientes, y el modo de operar, los investigadores creen que se trata de una facción que se desprendió de algún grupo criminal más grande que opera en Luque.

“Estamos hilando ideas y creemos que el análisis de los celulares incautados será clave”, explicó Paiva. Los aparatos telefónicos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la extracción de datos.

Por ahora, ninguno de los detenidos admitió haber disparado a la víctima, pero las pruebas de nitritos y nitratos en las manos de los sospechosos serán clave para identificar al responsable.

El vehículo utilizado y todas las evidencias ya están a cargo de la Fiscalía.