Alerta Mafe por la desapareción de tres personas

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en conjunto con la Policía Nacional, solicita la ayuda de toda la ciudadanía para dar con el paradero de tres jóvenes, de diferentes localidades del país, quienes se encuentran desaparecidos.

El primero de ellos es Derlis Matías Martínez Fernández, de 8 años, a quien se lo vio por última vez el lunes a las 09:00 aproximadamente en la Compañía Paso Pe de Emboscada.

Derlis es de contextura física delgada, cabello castaño y cutis trigueño. En el momento de su desaparición vestía un buzo negro con celeste, una remera negra y zapatillas negras.

Ariadna Magalí Brítez Pereira, de 15 años, es una joven a quien están buscando desde el domingo 8 de marzo.

Fue vista por última vez en el barrio Central de Caazapá en horas de la madrugada. Es de contextura robusta, cutis blanco y cabello castaño.

La tercera persona que está siendo buscada es Ana Lucía Romero Cañeta, de 16 años. La última vez que se la vio fue el lunes 9 de marzo en el barrio R.I. de la ciudad de Juan E. O’Leary.

La joven es de contextura física delgada, cutis trigueño y cabello largo de color negro.

Ante cualquier información se pide a la ciudadanía comunicarse al (0986) 760-083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.