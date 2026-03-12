Hohenau: Capital Nacional de los Inmigrantes celebrará 126 años de su fundación

La celebración del aniversario número 126 del distrito de Hohenau se desarrolla con diversas actividades que continuarán este fin de semana. Este sábado 14 de marzo es la fecha conmemorativa, día en que se podrán disfrutar de las más importantes actividades.

Los festejos iniciarán con una ofrenda floral a los Fundadores, que se desarrollará a las 8:00, en el Cementerio “Hohenau I”. Continuará con un desfile cívico-estudiantil, que se realizará a partir de las 17:30, sobre la calle Herrera, en el microcentro de la ciudad.

Por la noche, a partir de las 20:00, se llevará a cabo el “Gran Festival 126 Aniversario de Hohenau”, que tendrá lugar en el Parque de las Naciones. Contará con la actuación especial de “Los Ojeda”, la Orquesta Municipal, el Ballet Municipal y la gastronomía de las colectividades.

Para el domingo se desarrollará la entrega e incorporación de una pieza histórica al Eco-museo Alfredo Sitzmann, a las 17:00, mientras que después se espera la conferencia “Las Raíces de Hohenau”. También el próximo domingo 29 de marzo se realizará la corrida “5K 126° Aniversario”, en el Parque de las Naciones.

Lea más: Imputan a concejal de Jesús por apropiación durante su gestión interina y defensa recusa a fiscal

Aniversario de fundación

El 14 de marzo de 1900 llegó al puerto de la entonces futura ciudad, a bordo de un pequeño buque proveniente de Encarnación, el primer grupo de familias que se instalaron en el lugar. Entre los pioneros están las familias Deutschmann, Tauber, Endler y Guillermo Rhenius. En agosto de ese mismo año llegaron otras ocho familias (unas 55 personas), que se convirtieron en los iniciadores de la colonia. Es por esta fecha que se dispone el aniversario de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 12 de septiembre de 1898, el gobierno paraguayo había otorgado a los señores Closs y Reverchon un lote de tierra de 16 leguas cuadradas en lo que se conoció como Alto Paraná, departamento de Encarnación.

En la actualidad, la ciudad es parte de las Colonias Unidas, junto a los distritos de Bella Vista y Obligado. Su economía tiene como base la agricultura, con cultivos de soja y trigo, el comercio y la ganadería. Fue elevada a la categoría de distrito en 1944, desprendiéndose de la entonces localidad de Jesús y Trinidad.

Su población está compuesta por 12.809 habitantes, con una mediana de edad de 30 años, según datos del Censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), y la ciudad tiene una superficie de 220 kilómetros cuadrados.

Lea más: Realizan seminario de un proyecto que busca potenciar la producción local para fortalecer la industria turística en Itapúa y Misiones

Los fundadores

El nombre de la ciudad se atribuye al inmigrante Guillermo Closs, quien, mirando el río Paraná desde una posición elevada, a unos ocho kilómetros de distancia, expresó que se sentía como en una “pradera alta” o “campiña elevada”, que en alemán se traduce como “Hohenau”. De ahí quedó acuñada la denominación con la que se fundaría la colonia.

Guillermo Closs es uno de los principales personajes de la historia de esta comuna. De ascendencia alemana, nació el 31 de octubre de 1841 en Baumschneis (Brasil), en la actualidad Dois Irmãos.

Se radicó en el estado de Río Grande do Sul, sobre el río Uruguay, en el lugar conocido como “Sierra Pelada”, desde donde finalmente viajó a Paraguay y conoció a otro de los futuros fundadores de Hohenau, un alemán de nombre Carlos Reverchon, que residió en Encarnación.

Ambos proyectaron una inmigración masiva de sus compatriotas y, con ayuda de Christian Heisecke, cónsul austríaco ante el Paraguay, lograron el visto bueno del gobierno.