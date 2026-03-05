Realizan seminario de un proyecto que busca potenciar la producción local para fortalecer la industria turística en Itapúa y Misiones.

Este jueves 5 de marzo se realizó el “Segundo Seminario de los Tesoros”, desarrollado en el marco del proyecto “Tesoros Añua”, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El objetivo es fortalecer la asociatividad y la producción local, con la que se pueda proyectar una industria turística.

Se destacaron importantes casos, como el de Coronel Bogado, donde la chipa es el tesoro que fomenta el turismo en la zona, a partir de su particular y exquisita producción. Los organizadores refieren que el fortalecimiento de su producción característica en ciertas comunidades también puede ser un atractivo que genere interés turístico.

El proyecto se ejecuta desde hace cuatro años y ha resultado en buenas experiencias que potenciaron el crecimiento de la industria turística, principalmente en el departamento de Itapúa, según detalló el representante de la JICA, Toshiya Wakabayashi.

El objetivo principal es que las comunidades tomen como valor identitario lo que se produce en su distrito y que sirva como un potencial polo de desarrollo. Uno de los ejemplos citados sería el caso de Tomás Romero Pereira, que busca ser la capital nacional de la zanahoria, o el caso de otros distritos como Fram, reconocido por la producción de carne porcina.

Tesoros de Itapúa

Entre los tesoros reconocidos por la Gobernación de Itapúa se encuentra, además, la miel de Nueva Alborada, distrito reconocido como Capital Nacional de la Miel y el Turismo Natural; la chipa de Coronel Bogado, considerada la Capital Nacional del Chipá; y el legado jesuítico relacionado con los Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la Unesco, que se encuentran en tres distritos de Itapúa.

Otros productos representativos son el arroz de Carmen del Paraná y la yerba mate de Bella Vista, que apuesta por recorridos a las principales yerbateras de la región. Están proyectando realizar reconocimientos de otros productos de ciudades del departamento que están siendo impulsados por sus municipalidades.

La secretaria de Turismo de la Gobernación de Itapúa, Verónica Stefani, explicó que es crucial que los distritos se apropien de estos productos porque aportan al desarrollo de las comunidades. En primer lugar, contribuyen a la mejora de la calidad del propio producto, para que logre ser reconocido; en segundo lugar, posibilitan oportunidades para generar interés turístico.