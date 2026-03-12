Imputan a concejal de Jesús por apropiación durante su gestión interina y defensa recusa a fiscal

La agente fiscal de la Unidad Penal N°11 de la Fiscalía de Encarnación, Griselda González, libró imputación contra la concejal municipal de Jesús de Tavarangüé, Idilia Peralta (ANR-FR), por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza. La investigación parte de una denuncia realizada por el jefe comunal, Víctor Garay (ANR), por un supuesto faltante de G. 121.886.418 de recursos genuinos que fueron recaudados durante la administración interina de Peralta, entre julio y setiembre de 2024.

La defensa de la edil, compuesta por los abogados Natalia Riveros y Enzo Rotela, presentó recusación contra la fiscal González, debido a que hasta este miércoles, cuando fue presentado el pedido ante la fiscal adjunta, su representada no fue notificada oficialmente de la imputación. No obstante, el documento de la imputación circulaba por medios de comunicación y redes sociales, manifiestan.

Además, según los abogados de la concejal, el dictamen pericial 54/25 de la Contraloría General de la República (CGR) habría determinado que el faltante corresponde a faltas administrativas. En consecuencia, sostienen que la fiscalía no tenía elementos concluyentes para emitir la imputación.

La fiscalía adjunta designará un fiscal interino entretanto se resuelva el pedido de recusación. El abogado Rotela explicó, además, que presentarán una denuncia por supuesta persecución de inocentes contra la fiscal Griselda González ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Impunidad y corrupción

Según la versión de Peralta, es investigada por no haber depositado G. 120 millones de recursos genuinos. “Cuando tomamos la Municipalidad estaba vacía, se habían robado las computadoras, chequeras y la cuenta no estaba a mi nombre”, sostuvo. Indicó que tiene documentos que respaldan los gastos y, según las pericias, correspondería a una falta administrativa.

En otros términos, indicó que el dinero no se depositó y se gastó directamente. La edil explicó que presentó las facturas que justificarían los gastos, pero el error fue no depositar ese monto recaudado en las cuentas de la municipalidad.

La concejal se expresó preocupada por la falta de respuestas concretas de la justicia. En la causa por lesión de confianza contra el intendente, la Junta Municipal es querellante. El intendente también fue sospechoso de haber presuntamente orquestado el hurto de documentos y equipos informáticos de la municipalidad de Jesús de Tavarangüe.

El hecho se cometió días antes de que se firmara su medida cautelar de imposibilidad de ejercer su cargo, entre el 24 y el 27 de mayo. “Tanto que se movilizó y al final no pasó nada”, lamentó Peralta en su momento.

El jefe comunal quedó impedido de ejercer el cargo por una medida cautelar del Juzgado Especializado en Delitos Económicos, que fue revocado tres meses después. En ese lapso la Junta Municipal nombró encargada de despacho a Peralta como encargada de despacho y el tribunal electoral la confirmó como interina.

Intendente acusado

El intendente Víctor Bernardo Garay Olmedo (ANR) fue acusado por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 2.440 millones, provenientes de los aportes especiales otorgados a los distritos que son sede de monumentos históricos por las leyes Nº 5255/14 y Nº 6145/18, en el periodo fiscal 2022.

Las principales irregularidades investigadas son consecuentes a un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que emitió el resultado de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada a la gestión municipal.

La CGR fiscalizó el ejercicio fiscal 2022 y parte del 2023 del intendente Víctor Garay. Los resultados del informe reportaron irregularidades en 25 puntos desarrollados en 115 páginas.

El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, citó al intendente para el próximo 6 de abril. Paralelamente, Garay está en pleno proselitismo, pues busca su reelección en el cargo.

Como no obtuvo el respaldo de ningún movimiento colorado de liderazgo nacional, inscribió su candidatura por un movimiento interno denominado “Acción Colorada por el Progreso de Jesús”.