Quyquyhó: concejales “raboneros” no sesionan hace cinco meses

De acuerdo con datos proporcionados por concejales de la propia Junta, la secretaria Liliana Martínez era quien recordaba a los ediles, a través de un grupo de WhatsApp, los días establecidos para las sesiones ordinarias, pero siempre era ignorada.

La última vez que envió un recordatorio fue en octubre de 2025. Sin embargo, ante la falta de respuestas y luego de que sus mensajes quedaran sin contestación, decidió dejar de insistir con los ediles.

Entre los concejales señalados como “raboneros” por ausentarse de las sesiones se encuentran el presidente de la Junta Municipal local, Carlos Bareiro, el vicepresidente Osvaldo Solís, y los demás miembros: Osvaldo Samaniego, Gustavo Aliendre, Gervacio Correa, Patrocinio Medina, Ronald Samaniego y Alcides Bogarín, todos pertenecientes al movimiento cartista.

Lea más: Tres ediles de Quyquyhó denuncian que no cobran dieta hace 19 meses

El concejal municipal Sergio Bobadilla (ANR–HC) manifestó que siente “vergüenza ante la denuncia de la ciudadanía” por la situación y aseguró que él acude en cada fecha prevista para las sesiones.

Dijo que el primer y tercer viernes de cada mes se había fijado los días de sesiones. Señaló “yo voy todos los días que corresponde y dice que firma un cuaderno en presencia de la secretaria. Hay varios temas que tratar y la ciudadanía tiene razón en reclamar que los concejales sesionen”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bobadilla reconoció que la intendenta Patricia Corvalán (ANR) adeuda a algunos ediles más de G. 60 millones en concepto de dietas. No obstante, afirmó que esa situación no justifica la paralización del órgano legislativo municipal.

El concejal recordó que la última reunión se realizó en octubre, cuando se abordó el problema de los animales sueltos en la vía pública. En una segunda sesión debía firmarse el acta correspondiente, pero desde entonces no volvieron a reunirse.

Aclaró que desconoce el motivo por el cual los concejales que son todos del movimiento Honor Colorado, no participan de las sesiones y dejan sin quorum sin posibilidad de tratar los problemas de la ciudadanía.

Falta de control y rendición de cuentas

Al respecto consultamos al presidente de la Junta Municipal, Carlos Bareiro (ANR–HC), quien confirmó que desde noviembre pasado no se realizan sesiones.

Según Bareiro, la falta de reuniones se debe a que “no hay temas que tratar”. Añadió que, en caso de que exista se llaman a sesiones extraordinarias y si él no convoca a sesión, el vicepresidente Osvaldo Solís debería hacerlo.

El titular del legislativo comunal aseguró que la próxima semana se reanudarían las sesiones y atribuyó las denuncias a intereses políticos.

“En esta época de política la gente llama a la prensa, pagan a los periodistas y publican lo que les conviene nomás”, sostuvo. Tratando de esta manera justificar que es un concejal rabonero.

Lea más: Intendenta cartista vuelve a suspender audiencia preliminar

Sin explicaciones sobre informe de gestión

Al ser consultado sobre la falta de rendición pública de cuentas por parte de la intendenta Corvalán, tal como establece la Ley N° 5590/16, y que la Junta Municipal tampoco reclama el cumplimiento de la normativa, Bareiro afirmó que la jefa comunal “puede informar en cualquier momento a la ciudadanía” y que la Junta Municipal no tiene por qué solicitar informes a la ejecutiva.

Ante la consulta sobre el rol de contralor que le corresponde al legislativo municipal, el presidente de la Junta se limitó a señalar que ya había respondido todas las preguntas y dio por finalizada la conversación.