Denuncian a director de la VIII Región Sanitaria por hostigamiento político

A través de un medio digital de San Ignacio se dio a conocer una denuncia realizada por funcionarios del Hospital Distrital de esa ciudad, quienes señalaron un presunto esquema de presión política dentro del sistema público de salud por parte del director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles.

Supuestamente Mereles estaría utilizando su cargo como director de la Región Sanitaria para presionar a médicos, enfermeros y personal administrativo a acompañar políticamente a su candidato a concejal e incluso a la candidata a intendente María Gloria Rodríguez.

Lea más: Estigarribia critica gestión de Peña por carencias en hospitales y escuelas

Tras esta denuncia pública, José María Mereles sostiene que no existe persecución política desde su persona, sino controles administrativos que se realizan hace más de dos años para verificar el cumplimiento de las diferentes funciones del personal y afirma que las denuncias surgen de funcionarios molestos por estos controles.

“Nosotros sabíamos que, al entrar en enero, iban a surgir estos temas políticamente hablando. El trabajo que venimos realizando lo hacemos desde hace más de dos años, que consiste en hacer los controles. ¿Cuál es la queja diaria de los pacientes o de los usuarios? Que el médico no está en su guardia, que no tiene atención, que espera mucho tiempo o que no hay medicamentos”, señaló Mereles.

“Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un equipo completo de la Octava Región Sanitaria con el que venimos realizando controles. Verificamos el horario de cada funcionario; en la farmacia controlamos el stock de medicamentos, registramos la entrada y salida y también revisamos el uniforme de los funcionarios. Estos controles se realizan de forma permanente y hoy se tergiversan para hablar de una supuesta persecución política”, agregó el médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las quejas suelen provenir de funcionarios que no acuden a sus servicios o que no están en sus puestos. “Yo lo desmiento, no tenemos ningún tipo de persecución política. No se habló de apriete hasta diciembre. Hoy empezamos el 2026 y ya estamos en campaña electoral, y recién ahora se habla de aprietes. Dos años atrás no se hablaba de aprietes”, concluyó Mereles.