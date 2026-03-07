Estigarribia critica gestión de Peña por carencias en hospitales y escuelas

Ricardo Estigarribia, actual gobernador del departamento Central y quien se perfila como precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Nuevo Liberalismo del Partido Liberal Radical Auténtico, cuestionó el faltante de medicamentos, la escasez de camas en los hospitales y las malas condiciones de varias escuelas públicas del país; fue durante el lanzamiento del precandidato a intendente de la capital de Misiones.

“Existen faltantes de medicamentos en los hospitales. La gente está muriendo en los pasillos y faltan insumos en el hospital del cáncer donde llegan personas del interior con un pariente enfermo buscando atención médica”, indicó.

Lea más: Juan Carlos Meza lidera al Nuevo Liberalismo en Misiones

También mencionó la situación de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). “Son personas que toda la vida pagaron su seguro para tener una atención digna, y hoy les envían a los pasillos donde no tienen camas, no tienen remedios ni tienen terapia”, afirmó.

Estigarribia sostuvo que, en un país serio, el presidente del IPS “no solo tendría que estar fuera del cargo, sino también preso, como ejemplo en la lucha contra la corrupción”.

Agregó que el titular del ente previsional no fue apartado de su cargo. “Está siendo protegido por el propio presidente de la República, a pesar de todas las falencias que tiene, y ese es el cambio que tenemos que hacer”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El político también criticó la situación de varias instituciones educativas. Señaló que miles de escuelas no se encuentran en condiciones adecuadas para el inicio de clases.

“Hoy están empezando los niños en la escuela. Tenemos 6.000 escuelas que no están en condiciones. Más de 2.500 no tienen baños y 2.300 funcionan todavía con letrinas insalubres. Y nos quieren decir que cada día estamos mejor. ¿Quién está mejor? ¡Ellos están mejor!”, expresó.

Finalmente, afirmó que el grupo político que gobierna no representa al Partido Colorado. “Esa gente representa a un grupo económico y empresarial que hace muchos años se apoderó del gobierno nacional, aprovechando la falta de unidad de la oposición y hoy esa unidad está empezando a construirse dentro del Partido Liberal”, concluyó Estigarribia.