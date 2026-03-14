San Pedro de Ycuamandyyú llega a sus 240 años en medio de crisis municipal y reclamos ciudadanos

La capital del departamento de San Pedro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Los reclamos ciudadanos crecen ante el deterioro de la infraestructura urbana y la precariedad de los servicios municipales.

Plazas en malas condiciones, calles del centro destrozadas, terrenos baldíos llenos de basura, veredas ocupadas por vendedores ambulantes, un sistema deficiente de recolección de residuos y una terminal de ómnibus en estado de abandono forman parte del panorama actual. Incluso, el cementerio local es señalado por vecinos como un foco de suciedad y proliferación de alimañas.

Ante la falta de acciones institucionales, ciudadanos se autoconvocaron para limpiar el centro de la ciudad de cara al aniversario, retirando basura y acondicionando espacios públicos.

Mientras tanto, la selección sampedrana de fútbol de salón logró clasificar a un campeonato nacional y representará a la ciudad y al departamento. Sin embargo, ante la falta de apoyo institucional, jugadores y dirigentes realizan colectas solidarias para cubrir los gastos del viaje y la participación en el torneo.

Una crisis que se arrastra

La actual situación se arrastra desde el periodo anterior, cuando el entonces intendente colorado cartista Gustavo Rodríguez fue reelecto en medio de cuestionamientos a su gestión. Tras denuncias ciudadanas y movilizaciones, la comuna fue intervenida y se detectó un presunto daño patrimonial cercano a 18.000 millones de guaraníes.

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Minutos antes de ser destituido por la Cámara de Diputados, Rodríguez presentó su renuncia al cargo.

Posteriormente se convocaron nuevas elecciones municipales, en las que resultó electo Carlos Quiñónez, también del sector colorado cartista, quien asumió con la promesa de enderezar la administración municipal.

No obstante, la situación se agrava con el paso del tiempo, con obras inconclusas, presuntas sobrefacturaciones y retrasos en el pago de salarios a funcionarios municipales.

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240 años de historia

La ciudad fue fundada el 16 de marzo de 1786 por José Ferreira y Pedro Gracia Lacoizqueta, durante el gobierno de Pedro Melo de Portugal.

San Pedro de Ycuamandyyú es considerada una ciudad histórica y es cuna del prócer de la independencia Vicente Ignacio Iturbe. Además, conserva parte de su arquitectura colonial y cuenta con atractivos naturales como el río Jejuí.

Sin embargo, pese a su rica historia y potencial cultural, actualmente la capital departamental enfrenta un panorama de estancamiento y reclamos ciudadanos por mayor compromiso de las autoridades con el desarrollo de la ciudad.