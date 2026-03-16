Caso amenaza a periodista en PJC: suspenden juramento de perito que debe analizar celulares utilizados

La diligencia de toma de juramento del perito que debe analizar el contenido de los celulares utilizados para enviar mensajes de amenaza de muerte en contra del periodista radial de Pedro Juan Caballero, Aníbal Gómez Caballero, se convirtió en una audiencia fallida, ya que fue suspendida por la incomparecencia del profesional, quien alegó estar de vacaciones. El juez penal de garantías, Álvaro Rojas, manifestó que se procedió a la suspensión del juramento “para precautelar las garantías de las partes”.

Al detallar la situación, indicó que “el perito está de vacaciones y pidió eventualmente realizar el juramento de forma virtual, pero eso no procede ya que la entrega de los celulares a ser peritados se debe hacer de forma personal”.

El magistrado expresó que se señalará una nueva fecha para la diligencia. Por su parte, el abogado Ivo Lezcano, defensor técnico de Saúl Humberto Ruiz Gauto, único sospechoso imputado por coacción en el caso, criticó el desempeño del juez de la causa, alegando que “el juzgado debe coordinar mejor para hacer valer diligencias como esta en un eventual juicio oral”.

Comunicador criticó la medida

En agosto del año 2025, el periodista radial Aníbal Gómez Caballero, denunció que recibió amenazas de muerte vía mensajes de texto, en septiembre del mismo año fue detenido Saúl Humberto Ruiz Gauto, quien fue imputado por Coacción y posteriormente beneficiado con prisión domiciliaria. Actualmente, el comunicador cuenta con custodia policial dispuesta como parte del mecanismo de seguridad.

El comunicador se mostró disconforme con la decisión de suspender el juramento del perito que debe analizar los celulares utilizados para cometer el ilícito y, por ende, considerados de suma importancia para el esclarecimiento del caso.

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“Es una locura todo esto; ya se viene atrasando demasiado. En este caso, la actuaria ya sabía que el perito no se iba a presentar y no avisó al juez”, expresó Gómez.

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Agregó que es muy importante que se abran esos celulares y se periten para saber con quién mensajeó Saulito (Saúl Humberto Ruiz Gauto, único sospechoso del caso) antes y después de lanzar las amenazas. Gómez manifestó además que el hasta ahora único procesado es “una pobre víctima de todo esto” y que el verdadero responsable es el que le ordenó que enviara los mensajes de amenaza.

Además, pidió firmeza a la Fiscalía para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.