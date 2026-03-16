Exintendente de Arroyos y Esteros, emplazado a hacer trabajo comunitario

La jueza penal de Ejecución Sandra Kirchhofer dio un plazo de 72 horas para que el exintendente de Arroyos y Esteros Gustavo Amado Alfonzo Prieto (ANR) presente una propuesta de trabajo comunitario, en cumplimiento de la condena de 2 años de cárcel que se le impuso por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Idéntica medida dispuso la magistrada contra relación a Carmen Cristina Alfonzo Prieto, hermana del intendente y funcionaria de la comuna, sentenciada a 1 años y 6 meses por lesión de confianza.

La sentencia definitiva (S.D.) N° 89 de fecha 17 de junio de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia N° 5 de Caacupé dispuso la suspensión condicional de las condenas que estableció por las irregularidades detectadas durante la administración de Alfonzo, por dos años.

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Vehículos para la Municipalidad de Arroyos y Esteros

El colegiado dispuso además reglas de conducta al exjfe comunal, entre las que se destaca la obligación de transferir al municipio una camioneta Nissan Navara modelo 2008 y un ómnibus Mercedes Benz 1113 (1978).

Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial y obligación de presentarse ante el juzgado de Ejecución para firmar el libro de comparecencia cada tres meses son las demás medidas.

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La condena tiene relación con una compra simulada de los vehículos mencionados, que ahora deben ser incorporados al patrimonio de la comuna y con el favorecimiento del hermano de Alfonzo, con la compra de combustible.

Gustavo Alfonzo Prieto favoreció a su hermano

“Durante el periodo 2011-2013, la municipalidad pagó 326.521.000 guaraníes a Manduvirá S.R.L, propiedad de Amado Alfonso Prieto, hermano del intendente; se realizó una compra directa sin licitación, evitando la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Realizando un análisis pormenorizado tenemos que el a través de la empresa Manduvirá Servicios, propiedad de su hermano de nombre Amado Alfonzo Prieto con ello se ha dado el quebrantamiento de la ley 2051/03, en su calidad de Intendente Municipal no ha realizado ningún tipo de licitación para compra y adquisición de los combustibles y lubricantes para la municipalidad de Arroyos y Esteros, realizando compra directas con dinero de la municipalidad de Arroyos y Esteros”, señala la sentencia N° 89.

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La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia de Caacupé presidido por Sandra Salinas e integrado por Víctor Yahari y Lilia Caballero.

Este caso fue derivado inicialmente al juzgado penal de Ejecución de Cordillera Augusto Acuña Rojas. El 24 de febrero pasado, este magistrado se declaró incompetente para atender el caso por considerar que es de competencia del fuero especializado y remitió el expediente a la capital.

El exjfe comunal, que estuvo al frente de la Municipalidad de Arroyos y Esteros entre los años 2010 y 2015. tiene otra condena, pero a seis años de pena privativa de libertad, también por lesión de confianza.