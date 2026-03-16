Paso de Patria honra a su patrono y apuesta al turismo para seguir creciendo

La localidad de Paso de Patria, ubicada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Pilar, se prepara para celebrar este 17 de marzo su fiesta patronal en honor a San Patricio de Irlanda.

La comunidad se encuentra en una zona privilegiada del país, en la confluencia de los ríos Río Paraguay y Río Paraná, un punto estratégico que atrae cada año a turistas y pescadores deportivos.

El intendente municipal, Antonio Gómez (PLRA), destacó que la comunidad ha experimentado un crecimiento importante gracias a la llegada constante de visitantes, especialmente los fines de semana, quienes arriban para disfrutar de la pesca deportiva y de la naturaleza.

Municipalidad

Según explicó, este movimiento turístico genera ingresos que ayudan a dinamizar la economía local y permiten realizar mejoras en la comunidad, especialmente en un contexto en el que el presupuesto municipal fue recortado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A pesar del mal estado del camino de acceso, el jefe comunal señaló que Paso de Patria sigue siendo uno de los destinos preferidos por quienes buscan tranquilidad, paisajes naturales y sitios cargados de historia.

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En ese sentido, manifestó su expectativa de que el proyecto de pavimentación del tramo entre Humaitá y Paso de Patria impulse aún más el desarrollo turístico de la zona.

Gómez también se refirió a la situación de los sitios históricos de la localidad, señalando que en muchas ocasiones no se encuentran en condiciones óptimas debido a la falta de recursos para su mantenimiento.

Explicó que esos espacios dependen de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, aunque muchas veces la ciudadanía atribuye esa responsabilidad a la Municipalidad.

Actividades

Con relación a la celebración de la fiesta patronal, esta tarde a las 18:30, se realizará el último día del novenario con el rezo del rosario y posteriormente, a las 19:00, la celebración de la Santa Misa en la iglesia Iglesia San Patricio de Irlanda.

Luego de la misa se realizará un festival artístico en la explanada de la iglesia para ofrecer una serenata al patrono hasta la medianoche, con la presentación de artistas locales y departamentales.

Para mañana martes, día de San Patricio, se prepara la procesión del santo patrono por las calles de la ciudad a las 09:00 y posteriormente, a las 10:00, la Santa Misa que estará a cargo del párroco Ever Sánchez.

Al mediodía se prevé un gran almuerzo comunitario con asado a la estaca y la comida típica de la ciudad, el So’o Ka’e.

Según explicó la profesora Estela Galeano, el plato consiste en hervir la carne desde las 04:00 de la madrugada hasta lograr que se desmenuce; luego se le agregan verduras y arroz, siendo uno de los platos preferidos por pobladores y visitantes.

Carrera de caballos

Como uno de los principales atractivos, ayer se realizó la carrera de caballos más grande del departamento, con la participación de diferentes studs de Ñeembucú, Misiones y de la Argentina. En total se disputaron 12 carreras.

La actividad se inició a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta cerca de las 16:00, seguida de una gran fiesta popular. El ganador se alzó con un premio de 25 millones de guaraníes, y la jornada reunió a numerosas personas que llegaron desde distintos puntos del país.

Según el intendente municipal, es la primera vez que se realiza una carrera de carácter internacional en la ciudad, con la participación de aficionados provenientes de la vecina Paso de la Patria y de Isla del Cerrito (Argentina).