Concepción: por falta de apoyo económico de las autoridades locales, este año no se realizará el “Camino de las luces”, en su octava edición

El “Camino de las luces” es organizado por el grupo denominado Jóvenes Tesoros de Cristo (JTC), que se reúne en la catedral de Concepción. En años anteriores aportaban dinero la municipalidad y la gobernación, además de empresas privadas.

Para la presente edición no se cuenta con el aporte económico de la municipalidad ni de la gobernación, aseguró Andrés Zavala, uno de los organizadores.

Esta actividad se había iniciado en el año 2016 y se realizó de forma ininterrumpida hasta el año 2019; luego tuvo una pausa debido a la pandemia y este año debía ser la octava edición.

Cada año tenía innovaciones, pero siempre se iniciaba en el antiguo puerto de Concepción, donde miles de personas se congregaban. Luego, en procesión, llevaban la imagen de la Virgen de los Dolores. Acompañaban sacerdotes, estacioneros y la feligresía.

Posteriormente llegaban hasta la cancha de fútbol, ubicada en la propiedad de la Cuarta División de Infantería. En este lugar se hacía otra parada donde se cumplía con una actividad específica. Luego se llegaba hasta la explanada de la catedral local, donde se representaba la décimo tercera estación.

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Finalmente se realizaba la procesión del Cristo Yacente alrededor de la plaza de la Libertad.

Comunicado

El comunicado expresa: “Con mucho pesar informamos a toda la comunidad de fieles concepcioneros que este año no se llevará a cabo el tradicional “Camino de las Luces”, en su octava edición”, indica la primera parte.

“Esta actividad, que a lo largo de los años se ha convertido en un momento muy especial de encuentro, fe y reflexión para nuestra comunidad, no podrá realizarse en esta ocasión debido a la falta de apoyo económico por parte de las autoridades locales, lo cual dificulta cubrir los gastos necesarios para su organización y desarrollo”, sostiene el escrito.

Agrega que: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que con dedicación y compromiso realizaron gestiones, colaboraron y trabajaron con la esperanza de que esta hermosa actividad pudiera realizarse nuevamente. Valoramos profundamente cada esfuerzo, cada iniciativa y cada muestra de apoyo brindada”.

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“Lamentamos no poder encontrarnos este año en este espacio tan significativo para nuestra comunidad. Sin embargo, mantenemos viva la esperanza y la fe de que el próximo año podremos volver a encontrarnos en el “Camino de las Luces”, señala el escrito.

También indican que: “Con fuerzas renovadas, mayor apoyo y, si Dios lo permite, continuar con esta tradición que ilumina nuestros corazones y fortalece nuestra fe”.

“Pedimos a Dios que siga bendiciendo a nuestra comunidad y que el próximo año podamos reencontrarnos para vivir nuevamente esta hermosa experiencia de fe”, finaliza el comunicado.