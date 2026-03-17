Quiindy: disputa por la presidencia de la Junta de Saneamiento desata un cruce de denuncias

Neri Alcides Candia, quien asegura ser el presidente de la Junta de Saneamiento de Quiindy, este martes ingresó al local de la aguatera acompañado por un grupo de usuarios y asumió el cargo. Este hecho fue calificado por Ana Victoria Isasi como un acto de vandalismo, “porque atropellaron la institución y destruyeron el acceso principal al local”.

Lea más: Corte de agua en Quiindy: servicio restablecido después de cuatro días de espera

El conflicto comenzó el domingo 15 de marzo, cuando ambos grupos no lograron conformar la mesa asamblearia. Ante la falta de acuerdo, Isasi decidió abandonar la seccional colorada, fijada como local para la elección de las autoridades.

Tras su salida, el grupo de Candia permaneció en el lugar y realizó la segunda convocatoria con la participación de 183 usuarios, de los cuales, 180 votaron por Candia y solo 3 por Isasi.

Reclamos de legalidad

Isasi no reconoce dicho proceso eleccionario, argumentando que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) había anulado la candidatura de Candia mediante la Resolución N° 9/2026 por no cumplir los requisitos exigidos. Candia, por su parte, dice que renunció a su cargo de miembro del TEI de la institución hace más de seis meses y que, si la comisión directiva o el TEI desconocen eso, es problema de ellos. Alegó que Isasi es quien se aferra al cargo y quiere forzar un periodo más, pero el estatuto no lo permite.

Lea más: Denuncian que ex directivos de la Junta de Saneamiento de Quiindy, por daño patrimonial

Nueva mesa directiva

Candia informó que presentó los resultados ante el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) y notificó la conformación de la nueva mesa directiva. Rafael Almirón es el vicepresidente y Rosana Ruíz, tesorera, mientras que la designación de la secretaria se definirá en la próxima reunión de la comisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento ingresó al Senasa bajo el número de expediente 947, el lunes último a las 10:50.

Isasi aseguró que también realizó una segunda convocatoria el domingo, aunque no pudo precisar la hora ni la cantidad de electores. Reiteró que considera la elección de Candia irregular y anunció que denunciará el supuesto vandalismo y atropello en el que habría participado Candia y su grupo.

Sin embargo, en la fecha, Isasi también presentó documentaciones ante el Senasa, con el expediente N° 988, ingresado a las 14:11.

Ante esta disputa, Candia espera la intervención de la institución por parte de las autoridades pertinentes para que se aclaren las supuestas irregularidades que se vienen arrastrando desde administraciones anteriores.