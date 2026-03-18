Aduana en Posadas: apartan a jefa por incautar y quedarse con perrito de paraguayos

Una funcionaria de la Dirección de Aduanas del lado argentino de la frontera del Puente Internacional San Roque González (Encarnación-Posadas) habría sido apartada del cargo tras un escándalo que involucra una apropiación irregular de un cachorro de ciudadanos paraguayos, durante un control de cruce fronterizo. La investigación surge a partir de una denuncia realizada por los afectados ante las autoridades argentinas.

Se trataría de Cintia Beatriz Barán, quien se presentó como jefa de guardia durante el control aduanero, en el que el matrimonio intentó cruzar con un cachorro de la raza pomerania. Según los informes, los ciudadanos paraguayos no contaban con la documentación requerida para ingresar al animal al vecino país.

El animal, según declararon, lo llevaban para regalarlo a unos familiares que viven en Posadas. Ante este tipo de casos, lo habitual sería que el animal sea devuelto al país de origen, pero, de manera llamativa, la funcionaria procedió a “incautar” al cachorro.

El hecho se habría registrado a las 22:00 del pasado 11 de marzo del corriente, según trascendió en los medios de la ciudad de Posadas.

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Devolvieron al cachorro

Al día siguiente, los dueños del animal se acercaron hasta la Dirección de Aduanas a realizar una queja formal. Esto desencadenó que se inicie un sumario administrativo contra la funcionaria.

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Tras verificaciones, constataron que el cachorrito se encontraba aparentemente en la vivienda de esta funcionaria. La institución se encargó de devolver el animal a sus propietarios.

Entre las sanciones administrativas que habrían aplicado, estaría el apartamiento del cargo de jefa de resguardo de la funcionaria, mientras continúan con las investigaciones. Además, Gendarmería Nacional remitió el expediente a la Justicia para que inicie un proceso penal en el marco de la causa.

El Pomerania es una raza de perros famosa por su aspecto “de osito de peluche”. Existen en una amplia gama de colores, incluyendo naranja, negro, crema, azul y blanco. En el mercado se pueden encontrar con un valor de entre G. 5 millones en adelante.