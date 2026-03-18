Secuestrador, condenado por asalto y violación en Mariano Roque Alonso

Víctor Manuel Glizt Velázquez, de 42 años, fue condenado a 22 años de pena privativa de libertad y a 7 años de medidas de seguridad, 29 años de encierro en total, tras ser declarado autor de un violento asalto ocurrido a fines de 2022 en Mariano Roque Alonso, durante el cual la propietaria de la casa asaltada fue sometida sexualmente.

La sentencia fue establecida por el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora presidido por Gloria Garay e integrado por Leticia Fraci y Carolina Silvera. Los delitos comprobados son robo agravado y coacción sexual.

El colegiado destacó como agravante el hecho de que Glitz posee varios antecedentes por hechos delictivos, incluso una condena por secuestro, causa en que fue beneficiado con libertad condicional, y precisamente aprovechó este beneficio, para cometer este hecho tan grave.

Madrugada de horror, durante asalto en Mariano Roque Alonso

La denuncia que dio inicio al proceso revela que el 26 de diciembre de 2022 siendo las 02:45,un sujeto armado ingresó por la parte trasera de una vivienda ubicada en un barrio cerrado de Mariano Roque Alonso.

Una vez en el interior de la casa, el hombre se dirigió al dormitorio principal donde el joven matrimonio propietario del inmueble descansaba, al igual que sus hijos menores, que se encontraban en otra habitación.

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Bajo amenaza de muerte, ató de manos y pies al dueño de casa y obligó a la esposa a entregarle todos los objetos de valor.

Tras apoderarse de un anillo de diamantes entre otras joyas, un reloj Rolex, aparatos musicales, audífonos, calzado deportivo de la marca Nike, apuntó a la cabeza de la señora con el arma de fuego, intimándola a que le llevara donde estaba la caja fuerte.

Luego de cargar en una mochila los aproximadamente G. 50 millones que el matrimonio tenía en la caja fuerte, el asaltante pidió las llaves de los vehículos.

Una vez en el quincho, bajo amenaza de muerte, el asaltante abusó sexualmente de la joven madre, para luego darse a la fuga.

Cayó tras oferta de objetos robados en Facebook

Posteriormente, uno de los funcionarios del propietario vio que se ofrecían en venta en Facebook algunos de los objetos robados, por lo se comunicó la situación a la Policía. Ante tal circunstancia , el testigo contactó con el vendedor para comprar un auricular y una vez en el lugar, pudo observar otros de los objetos robados.

Así las cosas, los investigadores allanaron el domicilio y procedieron a la aprehensión de dos personas, que identificaron a Glitz como el que les proporcionó los objetos robados.

Glizt Velázquez, quien fue condenado a 15 años de cárcel por el secuestro de Belén María Argaña Fretes (2007) salió en libertad condicional en julio del 2021, nuevamente fue detenido el 20 de marzo de 2023 en una estación de servicio en Limpio.

Los vendedores de los objetos robados (reducidores) fueron beneficiados con salidas procesales abreviadas y el proceso siguió con relación a Glizt.

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La responsabilidad de Glizt quedó comprobada debido a que la muestra tomada a la víctima el día del ataque coincide con la muestra extraída al ahora condenado. Asimismo, el ahora condenado fue plenamente identificado en rueda de reconocimiento por la víctima, que había realizado un identikit que coincidía con el sospechoso.

En juicio, la acusación estuvo a cargo de Cynthia Torres, fiscala de Mariano Roque Alonso, quien presentó pruebas contundentes como imágenes del cámaras de circuito cerrado de la vivienda e informe pericial de ADN, realizado en el laboratorio forense del Ministerio Público, así como testificales.

Para Tribunal, Víctor Glizt es un “peligro para la sociedad”

“Una de las víctimas quedó con graves daños psicológicos y con un gran daño patrimonial para la familia. El Sr. Glitz venció todos los obstáculos posibles y realizó el hecho de manera temeraria, con mucha violencia. Durante el proceso no reconoció el hecho, no mostró arrepentimiento ni pidió perdón”, destacó la presidenta del Tribunal.

“Asimismo, el autor posee varios antecedentes por hechos similares, incluso hecho graves como Secuestro; este punto es importante mencionar que en esa causa fue beneficiado con libertad condicional, y en ese tiempo cometió este hecho tan grave, por lo que constituye no solo un peligro para las víctimas de este caso, sino también para la sociedad en general”, agregó la jueza Garay, al fundamentar la condena.

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Víctor Manuel Glitz Velázquez es hermano de Roberto Orlando y Javier Gustavo Glitz Velázquez, acribillados a balazos y hallados en la valijera de un automóvil frente a la exparque de la República (“Linódromo’’), el 9 de junio de 2004. Por el caso, cuatro policías fueron detenidos y procesados, sin embargo no se los pudo condenar por falta de evidencias, señalaron fuentes judiciales.