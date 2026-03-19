Trasladan al penal de Misiones a detenidos por robo a Banco Sudameris

Los detenidos fueron identificados como César Antonio Roa, Aldo Ramón Martínez Pinto, Carlos César Vigo, Diosnel Benítez Centurión, Wilson Osmar Garcete Ávalos y César Ramón Paredes, todos imputados. Fueron detenidos tras la realización de una serie de allanamientos en el departamento de Itapúa. De acuerdo con el informe oficial, están investigados por su presunta participación en un supuesto hecho de hurto agravado en perjuicio del Banco Sudameris, sucursal Naranjal, Alto Paraná, ocurrido en horas de la madrugada del 26 de febrero pasado.

Lea más: Caso Sudameris: “Lunar” entre los cinco capturados durante allanamientos en tres departamentos

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, quienes efectuaron el traslado desde el Departamento de Judiciales de la Dirección de Policía de Alto Paraná hasta el centro penitenciario ubicado en el departamento de Misiones.