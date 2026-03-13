Caso Sudameris: “Lunar” entre los cinco capturados durante allanamientos en tres departamentos

Según datos, se ejecutaron 14 allanamientos en busca de cinco presuntos asaltantes: dos en viviendas de Caazapá, seis en Itapúa -donde fueron detenidos los sospechosos- y otros seis en Alto Paraná.

Lea más: Realizan once allanamientos simultáneos por violentos asaltos a bancos

Uno de los procedimientos que se inició a las 04:30 en una vivienda ubicada sobre la calle Julio Origioni del barrio Curupayty, en la ciudad de Encarnación, permitió la detención de César Antonio Ramírez Roa, de 52 años, alias “Lagarto”.

Durante el operativo se incautaron una camioneta Toyota Fortuner con chasis presuntamente adulterado, un automóvil Chevrolet Onix, 14 cartuchos sin percutir calibre .40, otros 13 cartuchos calibre 9x19, tres teléfonos celulares, dron y una caja con diversos documentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otros procedimientos realizados en Itapúa, fueron detenidos Aldo Ramón Martínez, Diosnel Benítez Centurión (38), alias “Lunar”, Carlos Vigo y un quinto sospechoso de apellido Garcete.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, en el barrio Fátima de Ciudad del Este, el fiscal coadyuvante Luis Trinidad encabezó el allanamiento de una vivienda en busca de Anacleto Benítez Brítez, quien debía cumplir arresto domiciliario. Sin embargo, el hombre no fue localizado durante el procedimiento.

Reorganizaron banda de Mauri, abatido el año pasado

Según datos, “Lunar”, conocido asaltante de la zona, ya había sido detenido en noviembre de 2024 por el asalto a una sucursal de Bancoop en la ciudad de Naranjal. El mismo con otros peligrosos criminales reorganizaron la banda liderada por Mauricio Paniagua Medina, alias “Mauri”, quien fue abatido por agentes policiales el 10 de diciembre pasado en la localidad de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

Lea también: Naranjal: así fue el asalto armado y con explosivos a un banco

De acuerdo con el informe balístico, las armas utilizadas en el asalto a la sede de Sudameris, en Naranjal, habrían sido empleadas además en al menos diez asaltos de gran envergadura perpetrados en los últimos años.