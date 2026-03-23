Urgen intervención del MADES para recuperar caudal del arroyo Yabebyry

Alcides Montañez manifestó que durante el fin de semana se registraron aproximadamente 60 mm de lluvia caída. Esto trajo consigo un leve descenso de la temperatura, por lo que hubo menor consumo de agua potable. De igual manera, sigue la preocupación por la escasez de agua en el arroyo. Esta situación se debería a la presa construida en proximidades de la naciente Pikyry, cuya legalidad aún no fue esclarecida por las autoridades competentes.

Hasta la fecha, se desconoce si se cuenta con algún tipo de documentación que permita la construcción del muro y así poder desviar el agua. Al mismo tiempo, Montañez indicó que no tienen una información real sobre la presencia de técnicos del MADES en la zona de Yabebyry, pese a la urgencia del caso. La falta de intervención técnica genera incertidumbre entre los pobladores y responsables del sistema de distribución.

El arroyo Yabebyry es la principal fuente de captación de agua para su tratamiento y posterior distribución a la población de este distrito. En caso de que aumente nuevamente la temperatura, también aumentará el consumo de agua, lo que podría afectar seriamente la provisión del servicio. Esta situación mantiene en alerta a los responsables del sistema, ante un eventual agravamiento del escenario hídrico.

En el marco de una denuncia realizada por Alcides ante la Junta Municipal el viernes pasado, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público; a la vez, se solicitó realizar una verificación desde la Planta hasta la naciente Pikyry. Durante el recorrido se pudo corroborar la existencia de un muro de arena que estaría desviando el agua a una propiedad privada. La situación genera inquietud en la comunidad ante el posible impacto negativo en el arroyo. Los pobladores temen que, de no adoptarse medidas urgentes, el problema se agrave en las próximas semanas.