IX Congreso de Editores de Prensa en Alcalá de Henares abordó diálogo sobre el nuevo escenario geopolítico entre Europa y América Latina

La primera sesión del Congreso contó con la bienvenida a los congresistas a cargo de Yago González, CEO de Prestomedia Grupo, quien abrió oficialmente el encuentro destacando que Alcalá simboliza “la existencia de un espacio cultural, lingüístico y periodístico compartido entre Europa y América Latina”, y la importancia del espacio informativo común entre ambas regiones. “Los medios de comunicación somos quienes contamos lo que ocurre y, muchas veces, quienes construimos los puentes de comprensión entre sociedades distintas”, señaló durante la bienvenida.

Durante su intervención se presentó el Atlas de intereses entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, un análisis basado en el estudio de miles de millones de interacciones digitales que permite observar cómo se construyen las percepciones mutuas entre ambas regiones. El informe confirma que América Latina sigue prestando más atención a Europa que Europa a América Latina, una relación que responde a vínculos históricos, culturales e institucionales consolidados.

El Atlas señala además que España continúa siendo el principal puente europeo hacia América Latina, mientras que la conversación informativa entre ambas regiones está cada vez más marcada por cuestiones geopolíticas y de seguridad en un contexto internacional más complejo.

Tras la presentación del informe intervinieron Nicolás Pascual de la Parte, eurodiputado del Partido Popular Europeo y miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, y Antonio Gutiérrez Limones, vicepresidente del Consejo de Europa, quienes posteriormente participaron de un diálogo.

Durante el debate, Pascual de la Parte realizó un repaso de las transformaciones que están configurando el actual sistema internacional, marcado por la rivalidad entre grandes potencias. Según explicó, la emergencia de China, la voluntad de Rusia de recuperar su estatus como potencia global y el giro estratégico de Estados Unidos están reconfigurando el equilibrio global. En el mundo actual, el eurodiputado insistió en la importancia de ajustar las reglas del derecho internacional para que reflejen las relaciones entre las naciones.

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“El derecho tiene que responder a la realidad, no la realidad meterse a martillazos en un derecho que ya no responde a las relaciones de poder”, afirmó el eurodiputado al analizar cómo los cambios en el equilibrio mundial influyen en el orden jurídico internacional.

Por su parte, Gutiérrez Limones subrayó que Europa atraviesa un momento decisivo en un mundo cada vez más competitivo entre bloques de poder. En ese escenario, defendió la necesidad de reforzar las alianzas entre regiones con valores democráticos compartidos.

“Europa está en una gran soledad y necesita más que nunca a Iberoamérica”, afirmó, destacando que ambas regiones pueden desempeñar un papel clave en la defensa del multilateralismo, los derechos humanos y la cooperación internacional.

El vicepresidente del Consejo de Europa también destacó la importancia de profundizar en la relación política y económica entre ambas regiones, poniendo como ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que podría implicar un espacio de cooperación de más de 700 millones de personas.

El diálogo, moderado por Yago González, concluyó con un conversatorio entre los participantes sobre el impacto del nuevo escenario geopolítico en la democracia, el derecho internacional y el papel de los medios de comunicación en la interpretación de estos cambios.

La jornada inaugural del Congreso concluyó con una cena de bienvenida en la que los asistentes intercambiaron impresiones sobre la realidad de sus países, en un ambiente de diálogo y opinión entre representantes de medios de comunicación de Europa y América Latina.

El Congreso cuenta con el apoyo y la colaboración del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Xacobeo 2027, la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Cervantes. Asimismo, participa como partner editorial el grupo español de medios Prensamedia.

Del evento tomaron parte editores de periódicos y medios de comunicación de 17 países de América Latina y Europa, incluyendo a Paraguay (ABC Color), reunidos en EditoRed.