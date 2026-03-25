Los retos regulatorios, económicos y democráticos del periodismo, temas clave en congreso de EditoRed

La jornada comenzó con la apertura oficial del Congreso, a cargo de Alberto Barciela, director del encuentro, quien destacó el valor del diálogo entre profesionales del periodismo de ambas regiones.

Barciela subrayó la importancia de la empatía y la comprensión en el trabajo periodístico y recordó el papel histórico de Alcalá de Henares como referente cultural y universitario cuyo modelo se proyectó posteriormente hacia América.

A continuación intervino desde un vídeo Gabriel Mato, presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, quien señaló que el Congreso constituye un espacio clave para reflexionar sobre los retos compartidos por Europa y América Latina en un contexto internacional cada vez más fragmentado.

Mato destacó que el periodismo es “una arteria vital del sistema democrático”, al ejercer como contrapeso del poder, y para afrontar los desafíos globales en un escenario marcado por la competencia entre grandes potencias y la pérdida de peso de las instituciones multilaterales.

<b>Medios, plataformas y soberanía digital</b>

La primera mesa de debate, moderada por Mathieu Bion, editor jefe de Agence Europe en Bruselas, analizó la relación entre medios de comunicación, plataformas tecnológicas y regulación en el entorno digital, un vínculo que los participantes describieron como profundamente desequilibrado.

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Bion abrió el espacio de debate señalando el fuerte desbalance existente entre medios y plataformas digitales.

Beatriz Alvargonzález, consejera económica en la Representación de la Comisión Europea en España, presentó el marco regulatorio impulsado por la Unión Europea para abordar estos desafíos, que incluye instrumentos como el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Inteligencia Artificial o el Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

Según explicó, estas normas buscan equilibrar el terreno de juego entre plataformas y medios de comunicación, garantizar la transparencia en el uso de algoritmos y proteger tanto la libertad de expresión como la sostenibilidad del ecosistema informativo.

Por su parte, Florian Nehm, jefe de asuntos europeos de Axel Springer (grupo editorial alemán), advirtió sobre el impacto económico que la inteligencia artificial puede tener sobre el sector si las plataformas continúan utilizando contenidos periodísticos sin compensación adecuada, y defendió la necesidad de asegurar la viabilidad económica de una oferta periodística diversa.

En este contexto, Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI), explicó el proceso judicial impulsado por su organización (que representa a los principales medios españoles) contra Meta, con sentencia favorable, por competencia desleal relacionada con el uso de datos personales para publicidad personalizada.

Lanzaco defendió la necesidad de que los editores actúen de forma coordinada para proteger sus contenidos y reforzar su posición frente a las grandes plataformas tecnológicas. “Lo importante de esta historia es que los editores tienen que actuar unidos, levantarse y aprovechar los recursos que el sistema les brinda”, afirmó.

<b>Circulación de contenidos y modelos editoriales</b>

La segunda mesa, moderada por Claudia Benavente, conductora del programa de televisión y RRSS, La Guarida, Bolivia, abordó los desafíos logísticos y económicos que enfrentan los medios en la circulación internacional de contenidos.

Francisco Marhuenda, director de La Razón (España), destacó que el periodismo sigue teniendo como principal fortaleza la capacidad de producir contenidos de calidad, aunque los canales de distribución hayan cambiado radicalmente en la era digital.

Por su parte, Jesús González, presidente de EditoRed, planteó la necesidad de fortalecer la circulación informativa entre Europa y América Latina y recuperar la soberanía sobre los contenidos en un ecosistema dominado por las plataformas tecnológicas.

En esa línea defendió que el espacio informativo iberoamericano, formado por más de 700 millones de hablantes de español y portugués, ofrece oportunidades estratégicas para reforzar la cooperación editorial entre ambas regiones.

Desde la perspectiva latinoamericana, Pablo Vaca, editor jefe de Clarín (Argentina), analizó la evolución de los modelos de negocio en el sector, destacando el papel central de las suscripciones digitales como base para sostener económicamente las redacciones y garantizar la producción de periodismo de calidad.

<b>Libertad de prensa y confianza en la información</b>

La jornada continuó con un diálogo sobre la situación de la libertad de prensa en Europa y América Latina entre Jennifer Wilton, periodista y exdirectora de Die Welt (Alemania), y María Lorente (Uruguay), directora regional para América Latina de AFP (agencia noticiosa francesa).

Durante la conversación se abordaron los riesgos que enfrenta el periodismo en distintos contextos políticos, con especial preocupación por la situación en países donde las restricciones a la libertad de prensa son más severas.

Los participantes coincidieron también en la necesidad de reforzar la confianza entre medios y audiencias en un contexto en el que los ataques al periodismo y la desinformación se han intensificado.

<b>El reto de atraer a las audiencias jóvenes</b>

María Luisa Humanes, catedrática de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, analizó los cambios en los hábitos de consumo informativo de las nuevas generaciones.

Humanes explicó que los jóvenes acceden a la información principalmente de forma incidental a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que plantea un desafío para los medios tradicionales.

Según señaló, uno de los principales retos del sector consiste en recuperar la confianza de estas nuevas audiencias y adaptar los formatos y narrativas informativas a sus formas de consumo sin renunciar al rigor periodístico.

Humanes también se refirió a la importancia de idear estrategias desde la academia y desde los medios de comunicación para conseguir el relevo de lectores, pasando de las audiencias de hoy, con una edad mayor, para atraer a los más jóvenes y conseguirlos en nuevos consumidores de medios y de información de calidad.

<b>Asamblea de EditoRed</b>

La jornada incluyó también la celebración de la Asamblea de EditoRed, a cargo de Jesús González, presidente de la asociación, en la que se presentaron las principales líneas de trabajo de la organización de periodistas.

Entre ellas destacan la publicación del informe Claves del Periodismo 2026, el decálogo sobre el uso de la inteligencia artificial en el periodismo y la organización del Foro de Economía Eurolatino, cuya segunda edición se prepara actualmente.

Asimismo, se anunció la ampliación de los foros temáticos de EditoRed con nuevos encuentros especializados en ámbitos como la diplomacia, el multilateralismo y el turismo.

Durante la asamblea se propuso la renovación del mandato de la junta directiva de la asociación, que fue ratificada por los miembros presentes.

La jornada concluyó con una visita guiada por el centro histórico de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, que permitió a los congresistas conocer el patrimonio cultural y universitario de la ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes.

El Congreso de EditoRed (Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea y América Latina), en el que participaron editores de periódicos de 17 países de Europa y Latinoamérica, entre ellos Paraguay (ABC Color) contó con el apoyo y la colaboración del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, así como del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Xacobeo 2027, la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Cervantes. Asimismo, participó como partner editorial el grupo español de medios Prensamedia.