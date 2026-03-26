Escándalo en La Encarnación: repudian video “sensual” grabado sin permiso en el templo

La Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación emitió un comunicado tras la polémica por la difusión de un material audiovisual filmado en el predio.

A través de un comunicado oficial, el cura párroco, Pbro. Hugo Fernández, la institución manifestó su “completo desacuerdo” con las imágenes capturadas por el artista Aquiles Oviedo y su equipo de producción.

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El conflicto estalló luego de que se hicieran públicas escenas de un videoclip musical que utiliza como una de sus locaciones el histórico templo del centro de Asunción.

Según la Iglesia, las grabaciones no contaban con la autorización correspondiente y muestran escenas con un “contenido sensual” que riñen con la modestia y el respeto que exige un lugar sagrado.

Denuncian acceso a zonas de alto riesgo

El comunicado detalla que el equipo de producción ingresó a lugares de “riesgo absoluto”, como la Linterna de la Cúpula, un espacio que no está habilitado para el tránsito de personas ajenas por su peligrosidad.

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“Las escenas afectan la sensibilidad espiritual de guardar respeto y modestia en un lugar sagrado”, reza parte del texto. Además se piden disculpas a los feligreses y a quienes trabajan en el cuidado del patrimonio cultural y religioso del templo.

¿De qué trata el videoclip?

Por su parte, el proyecto encabezado por Aquiles Oviedo fue presentado originalmente como una producción personal que buscaba “capturar la esencia vibrante de la ciudad”.

El video incluye tomas realizadas tanto en la Iglesia de la Encarnación como en el Castillo Pindú, otros dos puntos icónicos de la arquitectura local.

Sin embargo, en varios fragmentos se observa a la pareja realizando movimientos sensuales en diferentes rincones del edificio histórico.

Ante este incidente, el Pbro. Hugo Fernández aseguró que la parroquia tomará medidas para evitar que situaciones similares se repitan. “Prometemos tener mayor cuidado y acompañamiento a la ciudadanía que acude a conocer y disfrutar estos espacios religiosos y patrimoniales con respeto y cuidado.”, subrayó el párroco.