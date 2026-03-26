“Quema Chipa” ciclismo, cultura y atardecer en Semana Santa

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, la organización Tour Verde prepara una propuesta recreativa y saludable denominada “Paseo Quema Chipa”, una actividad ciclística abierta a todo público que se realizará el sábado 4 de abril a partir de las 17:00.

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El evento busca ofrecer una alternativa diferente para disfrutar de la jornada, integrando el ejercicio físico con la contemplación del paisaje ribereño de Pilar, especialmente el atardecer a orillas del río Paraguay.

Federico Vázquez, integrante de la organización, explicó que el nombre del paseo surge de manera simbólica en alusión a las tradicionales comidas de Semana Santa. “La idea es pedalear juntos y quemar un poco el exceso de chipas que consumimos en estos días”, señaló.

La convocatoria inicial será en la Plaza de los Héroes, frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, donde desde las 17:00 se desarrollará además una feria de libros. Los asistentes podrán intercambiar, donar o adquirir ejemplares, en apoyo a la biblioteca comunitaria ubicada en la plaza Carlos Miguel Jiménez.

El recorrido en bicicleta arrancará a las 18:00, pasando por el Deportivo Pilarense hasta llegar al mirador de la nueva defensa costera. Según los organizadores, uno de los principales atractivos será la puesta de sol sobre el río Paraguay, que será capturada por fotógrafos durante la actividad.

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En paralelo, el grupo Jeep Tour ofrecerá recorridos por el casco histórico de la ciudad, con un costo accesible para quienes deseen sumarse a esta experiencia complementaria.

Para facilitar la participación, se dispondrá de bicicletas en alquiler, con un costo de 30.000 guaraníes, previa inscripción. Los organizadores recomiendan reservar con anticipación para una mejor logística.

La jornada incluirá además sorteos y premios para los participantes, en un intento por fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y promover hábitos saludables.

Pilar, conocida como la “Perla del Sur”, mantiene una fuerte identidad ligada al ciclismo, especialmente entre los adultos mayores. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión del transporte motorizado, esta práctica fue perdiendo protagonismo, situación que iniciativas como esta buscan revertir.