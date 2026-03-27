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27 de marzo de 2026 - 17:18

Caacupé se moderniza con la licencia de conducir con código QR

Unas 35 personas ya gestionaron su licencia de conducir con código QR en Caacupé.
Unas 35 personas ya gestionaron su licencia de conducir con código QR en Caacupé.Faustina Agüero

La Municipalidad de Caacupé implementa la nueva licencia de conducir con código QR, que permite acceder de manera rápida y segura al historial del conductor. Este nuevo formato, vigente desde marzo, agilizará los trámites y modernizará los servicios municipales.

Por Faustina Agüero

El director de Tránsito de Caacupé, Jorge Vázquez, informó que hasta este viernes 35 personas gestionaron su licencia de conducir. Los requisitos para obtenerla se mantienen sin cambios, y el costo varía según la categoría solicitada, explicó.

Precios de emisión y renovación de licencias de conducir:

Motociclista: G. 102.500

Particular: G. 132.500

Profesional B: G. 132.500

Profesional B Superior: G. 154.000

Profesional A: G. 154.000

Con el nuevo mecanismo, los conductores deberán acudir a la municipalidad solo cada cinco años para la renovación de la licencia. Mientras, la revalidación será anual, realizándose mediante pagos bancarios sin necesidad de trámites presenciales.

La información estarán disponibles a través del código QR, agilizando las inspecciones en los puntos de control.

Así se ve la licencia con código QR.
Así se ve la licencia con código QR.
Con este nuevo sistema se evitarán las largas filas.
Con este nuevo sistema se evitarán las largas filas.

Lea más: Licencias de conducir con QR: así funciona el nuevo sistema

Para la renovación, los conductores deberán presentar:

- Solicitud de licencia con declaración jurada

- Certificado de antecedentes de tránsito

- Examen psicotécnico

- Documentos personales

- Curso o certificación en primeros auxilios

En caso de infracciones graves, será necesario repetir el examen teórico y práctico, que podrá realizarse en una autoescuela habilitada.

La revalidación anual será más sencilla:

La renovación solo se requerirá el certificado de antecedentes de tránsito, y el pago podrá realizarse directamente en bancos. Además, el sistema incorpora un régimen de puntos, con 12 puntos por conductor.

La pérdida de puntos por infracciones puede derivar en la suspensión de la licencia por seis meses hasta dos años, según la gravedad.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Caacupé busca modernizar sus servicios, reducir las filas y ofrecer un trámite más ágil y seguro para todos los conductores de la ciudad.

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