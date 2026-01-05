Licencias de conducir con QR: así funciona el nuevo sistema

Desde este año, las nuevas licencias de conducir que sean expedidas en los distintos municipios de Paraguay ya no llevarán los espacios en los que habitualmente se pegan stickers o se realizaban perforaciones para constatar que el portador tiene la licencia al día.

En su lugar, las nuevas licencias tendrán un código QR que permitirá a las distintas Policías Municipales de Tránsito hacer esa verificación, y además servirá como registro de infracciones que los conductores puedan haber cometido.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Nelson Peralta, director de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), explicó que el sistema comienza a implementarse hoy en algunas municipalidades.

Indicó que los códigos QR estarán incluidos en las nuevas licencias que sean impresas desde este año. Sin embargo, aquellas licencias que fueron impresas en los últimos años y aún son válidas -cada licencia tiene una validez de cinco años- seguirán funcionando con el sistema anterior de stickers o perforaciones, sin que eso implique que esas licencias dejan de ser válidas.

Sin embargo, Peralta comentó que las personas con licencias que aún son válidas tienen la opción de solicitar a sus municipalidades que les impriman licencias nuevas con el código QR, si así lo desean.

Costos no deberían variar

Enfatizó que el trámite para la renovación de la licencia debería ser el mismo que con el sistema anterior y que los costos tampoco deberían cambiar.

La única diferencia sería que, debido a que las nuevas licencias ya no requerirán la perforación o la colocación de un sticker, los ciudadanos podrían hacer sus revalidaciones anuales por medio de sus bancos sin necesidad de ir a sus sedes municipales, si esas municipalidades ofrecen ese método de pago.

Peralta recordó que las licencias de conducir en la mayoría de los municipios de Paraguay vencen y deben ser revalidadas o renovadas cada 30 de abril.

Conductores de varias municipalidades reportaron hoy que en sus localidades aún no se están imprimiendo licencias con QR y Peralta señaló que la implementación del nuevo sistema será gradual.