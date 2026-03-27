Denuncian uso político de servicios de Identificaciones en Mayor Martínez

A medida que se intensifica la carrera hacia las elecciones municipales previstas para el 7 de junio, comienzan a multiplicarse las denuncias de presunto uso indebido de instituciones públicas con fines proselitistas en distintos distritos del departamento de Ñeembucú.

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En este contexto, el precandidato a intendente Hernán Arrúa (ANR-HC), fue señalado por pobladores de Mayor Martínez por supuestamente utilizar los servicios del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional como parte de su campaña política.

La denuncia fue amplificada por el senador Ever Villalba (PLRA), quien indicó que ciudadanos del distrito alertaron, incluso en redes sociales, sobre una jornada de renovación y expedición de cédulas anunciada para el lunes 30 de marzo en la Comisaría 13ª de la localidad.

El mensaje difundido en grupos de WhatsApp señala: “Renovación de cédula de identidad en la Comisaría 13 de Mayor Martínez, el día lunes 30 a partir de las 07:00 horas, a cargo del personal de Identificaciones de la ciudad de Pilar, por orden de llegada. Invita y organiza Prof. Hernán Arrúa”, lo que generó cuestionamientos sobre una eventual apropiación política de un servicio estatal.

El legislador Ever Villalba calificó el hecho como una práctica reiterada dentro del oficialismo. “Es un modelo de atropello e instrumentalización de las instituciones para hacer proselitismo. No sorprende que en Ñeembucú se replique lo que ocurre en Asunción, donde se utilizan recursos del Estado para posicionar candidaturas”, expresó.

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El legislador también advirtió que, si bien el acceso a documentación es una necesidad real para la ciudadanía, su utilización en contextos electorales genera sospechas. “Son prácticas que deben desterrarse. Es una herencia de un sistema autoritario que aún persiste y que hoy vuelve con fuerza”, cuestionó.

Respuesta del precandidato

Por su parte, el precandidato Hernán Arrúa rechazó las acusaciones y aseguró que la gestión para la presencia del equipo de Identificaciones fue realizada por el actual intendente municipal, Ariel Arce (ANR).

“El pedido lo hizo el intendente para que se acerquen a realizar renovación de cédulas en la comisaría. Nosotros simplemente compartimos la información en nuestro estado de WhatsApp para que la gente se entere”, explicó.

Arrúa sostuvo que la iniciativa busca beneficiar principalmente a personas adultas mayores que necesitan actualizar sus documentos. “Hay muchas personas de la tercera edad con cédulas vencidas, y estamos avisando por ese medio para facilitarles el acceso”, añadió.

Asimismo, reconoció que ofrecerán transporte para los pobladores, lo que, según dijo, pudo haber generado confusión. “Seguramente hubo un malentendido, estamos en época proselitista y la gente interpreta a su manera. De ninguna manera estamos politizando esta actividad”, afirmó.