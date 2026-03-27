San Juan Bautista celebra la tradición del “chipa apo” en una jornada educativa

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Dentro de un proyecto educativo orientado al fortalecimiento de la identidad cultural y nuestras tradiciones en época de Semana Santa, niños de una institución educativa de la capital de Misiones participaron de una jornada dedicada a la elaboración tradicional de la chipa, una de las costumbres más representativas de la gastronomía paraguaya en los días santos.