San Juan Bautista celebra la tradición del “chipa apo” en una jornada educativa

Un equipo docente, con el acompañamiento de padres de familia de la Escuela Diocesana Misionero de la ciudad de San Juan Bautista, impulsó la actividad lúdica y cultural con sus estudiantes.
El objetivo es brindar a los estudiantes una experiencia vivencial que les permita reconocer, valorar y mantener vivas las tradiciones culturales del país, como el “chipa apo en Semana Santa”.
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Durante la jornada, los niños participaron activamente en la preparación de la masa, el moldeado y el proceso de elaboración, guiados por sus profesoras en cada etapa. La experiencia generó gran entusiasmo entre los estudiantes, quienes disfrutaron del trabajo manual y del aprendizaje práctico.
Las docentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, ya que permiten fortalecer la identidad cultural desde la infancia, promoviendo el trabajo en equipo, la creatividad y el sentido de pertenencia.
Finalmente, los participantes pudieron completar el proceso llevando las chipas al tatakua, cerrando así una experiencia educativa que combina tradición, cultura y aprendizaje significativo