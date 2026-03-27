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27 de marzo de 2026 - 12:23

San Juan Bautista celebra la tradición del “chipa apo” en una jornada educativa

Niños realizan el tradicional “chipa apo” en la Escuela Diocesana Misionera de San Juan Bautista, Misiones.
Alumnos de la Escuela Diocesana Misionera de San Juan Bautista participaron de una jornada educativa sobre el “chipa apo” en Semana Santa, donde elaboraron de forma tradicional este alimento típico.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Dentro de un proyecto educativo orientado al fortalecimiento de la identidad cultural y nuestras tradiciones en época de Semana Santa, niños de una institución educativa de la capital de Misiones participaron de una jornada dedicada a la elaboración tradicional de la chipa, una de las costumbres más representativas de la gastronomía paraguaya en los días santos.

Por Jesús Riveros

Un equipo docente, con el acompañamiento de padres de familia de la Escuela Diocesana Misionero de la ciudad de San Juan Bautista, impulsó la actividad lúdica y cultural con sus estudiantes.

El objetivo es brindar a los estudiantes una experiencia vivencial que les permita reconocer, valorar y mantener vivas las tradiciones culturales del país, como el “chipa apo en Semana Santa”.

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Durante la jornada, los niños participaron activamente en la preparación de la masa, el moldeado y el proceso de elaboración, guiados por sus profesoras en cada etapa. La experiencia generó gran entusiasmo entre los estudiantes, quienes disfrutaron del trabajo manual y del aprendizaje práctico.

Las docentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, ya que permiten fortalecer la identidad cultural desde la infancia, promoviendo el trabajo en equipo, la creatividad y el sentido de pertenencia.

Finalmente, los participantes pudieron completar el proceso llevando las chipas al tatakua, cerrando así una experiencia educativa que combina tradición, cultura y aprendizaje significativo