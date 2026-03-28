Multitudinaria participación en el tradicional Viacrucis “Caminando con Jesús” en Luque

Una importante concurrencia acompañó al tradicional Viacrucis “Caminando con Jesús”, desarrollado en la ciudad de Luque. La actividad, que ya forma parte de las celebraciones de Semana Santa, convocó a familias, jóvenes y niños en la Ciclovía Valois Rivarola.

La organización general estuvo a cargo del Prof. Carlos Julián González, quien resaltó el trabajo comunitario. “Este Viacrucis es fruto del compromiso de jóvenes y adultos que mantienen viva la fe”, expresó.

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Jóvenes fueron los protagonistas

Participaron estudiantes de instituciones educativas y miembros de capillas de la Parroquia Nuestra Señora Virgen del Rosario, quienes prepararon durante meses cada escena.

Una de las principales novedades fue la representación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con el actor principal montado sobre un burro, lo que marcó el inicio del recorrido.

El evento también contó con estacioneros que interpretaron el tradicional purahéi jahe’o, aportando un fuerte componente cultural y espiritual.

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Los actores vistieron atuendos de época y recrearon con realismo las distintas estaciones del Viacrucis, guiadas por una narración en off.

Entre los momentos más destacados estuvieron la condena ante Poncio Pilato, la carga de la cruz y el encuentro con la Virgen María.

Las caídas de Jesús y el gesto de la Verónica generaron gran emoción entre los presentes. El punto culminante fue la crucifixión, representada con solemnidad y realismo.

La escenificación concluyó con la sepultura de Jesús, en medio de un clima de profundo recogimiento.

Los cuadros vivientes fueron valorados por el público, que acompañó con respeto y oración todo el recorrido.

Al cierre, los organizadores agradecieron la participación y destacaron el crecimiento de esta tradición en la comunidad.