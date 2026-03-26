Convocan a vivir la Semana Santa “Caminando con Jesús” en Luque

En el marco de las actividades de la Semana Santa realizada por el Santuario Nuestra Señora del Rosario, en conjunto con las instituciones educativas mañana se llevará adelante la decimoquinta edición del evento “Caminando con Jesús”.

La actividad tiene como principal protagonista a los jóvenes luqueños, quienes son las “estatuas humanas” que recrean las catorce estaciones del recorrido de Jesucristo hacia su crucifixión y sepultura que los católicos conocen como viacrucis.

Caminando con Jesús comenzó como un proyecto educativo del Colegio Nacional de Luque “Gral. Elizardo Aquino” en el 2009, pero con el correr de los años fue ganando adeptos y sentido de pertenencia local que hizo que más instituciones educativas se sumen.

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Sin embargo, alumnos del Colegio Nacional de Luque acompañan a Jesús en su dolorosa caminata rumbo al Gólgota desde 1996 con la teatralización del vía crucis.

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La actividad comenzó de forma muy rudimentaria, pero con el correr de los años fue incorporando nuevas ideas y tecnologías y hoy es una cita obligada para miles de turistas que agendan el Viernes de Dolores para ir a Luque.

Es un kilómetro de recorrido en la principal cliclovía luqueña en donde en compañía del canto lastimero de los estacioneros de las campiñas locales se recrea la pasión y muerte de Jesús.

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En la edición del año pasado se contó con la participación de aproximadamente 12.000 asistentes y 500 artistas en escena de diferentes instituciones educativas luqueñas.

Cuándo se realiza la actividad “Caminando con Jesús” en Luque

La cita es a las 20:30. 17 instituciones educativas de Luque representarán cada uno un cuadro viviente entre las catorce estaciones del viacrucis, la última cena y la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Coordinan esta actividad el elenco artístico y religioso del Santuario Nuestra Señora del Rosario, la supervisión educativa y la Municipalidad de Luque.