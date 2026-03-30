Tratan de urgencia a pescador mordido por una yarará en Ñeembucú

Un hombre identificado como Tomás González Insfrán, de 65 años, fue trasladado de urgencia en la mañana de este lunes al Hospital Regional de Pilar luego de sufrir la mordedura de una serpiente del tipo yarará, mientras se encontraba pescando a orillas del arroyo Tebicuary.

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El procedimiento fue realizado a las 7:40 horas por personal de la Comisaría 19 de la Colonia Mburica, a bordo del móvil policial M-190, bajo la responsabilidad del suboficial ayudante Javier Silva. La víctima, oriunda de la ciudad de Carapeguá, recibió atención inicial y fue derivada para la aplicación del suero antiofídico.

Este caso se suma a otros episodios recientes registrados en el departamento de Ñeembucú, en un contexto de altas temperaturas que propician la aparición de serpientes fuera de sus hábitats naturales.

La semana pasada, un enfermero fue mordido por una serpiente cascabel en la zona de Paso de Patria, donde, según denuncias, no se contaba con suero antiofídico en el puesto de salud local.

Asimismo, otro adulto mayor sufrió la mordedura de una yarará en Isla Ro’ý, distrito de Villalbín, siendo también trasladado de urgencia al Hospital Regional de Pilar, donde logró recuperarse tras recibir el tratamiento correspondiente.

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Pese a estas situaciones, el director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, negó la falta de suero antiofídico en los servicios de salud, asegurando que el medicamento se encuentra disponible para la atención de este tipo de emergencias.

“Yo no recibí ni un informe de falta de antiofídico, en ningún puesto de salud. No recibí ni un tipo de denuncia de algún paciente, siempre tratamos y aseguramos el stok en las cabeceras distritales , pero voy a interiorizarme de esa situación” señaló.

Entretanto, persiste la preocupación ciudadana ante la reiteración de casos y la necesidad de respuestas rápidas en zonas rurales.