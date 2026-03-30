Usuarios de la Essap denuncian supuesta sobrefacturación en consumo de agua

A través de las redes sociales, varios usuarios hicieron sentir sus inquietudes sobre un hecho, el cual denominan ellos una sobrefacturación en el consumo del vital líquido por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap). Los mismos mencionaron que les aparece en la factura el doble o el triple que tienen que pagar por el agua, la cual no se ajusta a lo que estaban pagando habitualmente.

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Algunos de ellos mencionan que habitualmente estaban pagando entre G. 130 a 160 mil mensuales y que con la factura de este mes les saltó que deben pagar G. 593 mil, una cantidad muy elevada de un día para otro.

Mientras, otros usuarios manifiestan que durante el día nadie se encuentra en su vivienda, lo cual significa que no usan el servicio, pero que este mes les apareció un monto elevadísimo.

Al respecto, el jefe regional de la Essap, Carlos Meza, mencionó que hubo un error en la facturación y que solicita a los usuarios que tengan este inconveniente que se acerquen hasta la oficina para solucionar el inconveniente.

“Tuvimos un pequeño error en la facturación con los usuarios y, en ese sentido, a aquellos que se comunican con nosotros les pedimos que pasen por administración para que se les pueda corregir la boleta de factura”, señaló Carlos Meza.

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Según el mismo, el error ocurrió en la lectura de los medidores, la cual arrojó datos erróneos, pero que se está subsanando a medida que se vayan acercando los usuarios a reclamar.