Nacionales
31 de marzo de 2026 - 12:42

Leve aumento de pasajeros en la Terminal de Coronel Oviedo y denuncian suba irregular de pasajes

La terminal de buses de la Ciudad de Coronel Oviedo presenta un aumento leve de pasajeros por Semana Santa.
La terminal de buses de la Ciudad de Coronel Oviedo presenta un aumento leve de pasajeros por Semana Santa.Victor Barr

CORONEL OVIEDO. Un leve aumento de pasajeros se registra en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, en la antesala de la Semana Santa, aunque no faltaron las denuncias de usuarios contra vendedores de pasajes que estarían elevando los precios de forma irregular.

Por Víctor Daniel Barrera

Varios pasajeros señalaron que están pagando en promedio unos G. 10.000 más por cada destino, lo que ya impacta en el bolsillo, especialmente de trabajadores que realizan el esfuerzo de viajar para compartir con sus familiares durante estos días santos. Indicaron que hasta ayer y la semana pasada abonaban tarifas normales, pero que hoy se encontraron con incrementos inesperados.

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Uno de los afectados, Walter Quiñones, comentó que viajó esta madrugada desde Pedro Juan Caballero hasta Coronel Oviedo por G. 90.000. Sin embargo, al momento de retornar, el costo del mismo trayecto subió a G. 100.000. “No me queda otra que pagar, porque no quiero esperar demasiado para volver”, expresó.

Pasajeros denunciaron aumento de precio de pasajes en coincidencia con la Semana Santa.
Pasajeros denunciaron aumento de precio de pasajes en coincidencia con la Semana Santa.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Vendedores de Pasajes de la terminal local, Teodoro Ohiggins , sostuvo que el movimiento de pasajeros aún es leve y que esperan un mayor flujo en los próximos días. En cuanto a las denuncias, aseguró que no se autorizó ningún aumento en las tarifas.

Explicó que, en caso de irregularidades, los usuarios deben exigir factura legal, de modo a garantizar el precio correcto y permitir un mejor control sobre los vendedores. “Si existe algún cobro indebido, con la boleta se puede identificar y sancionar”, afirmó.

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Finalmente, recordó que los precios referenciales son: de Coronel Oviedo a Asunción entre G. 45.000 y G. 50.000, a Ciudad del Este G. 60.000, a Encarnación G. 110.000, a Villarrica G. 15.000 y hacia el norte, como Concepción o Pedro Juan Caballero, entre G. 90.000 y G. 100.000. Reiteró el llamado a los pasajeros a exigir siempre su comprobante para evitar ser víctimas de cobros indebidos.