Leve aumento de pasajeros en la Terminal de Coronel Oviedo y denuncian suba irregular de pasajes

Varios pasajeros señalaron que están pagando en promedio unos G. 10.000 más por cada destino, lo que ya impacta en el bolsillo, especialmente de trabajadores que realizan el esfuerzo de viajar para compartir con sus familiares durante estos días santos. Indicaron que hasta ayer y la semana pasada abonaban tarifas normales, pero que hoy se encontraron con incrementos inesperados.

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Uno de los afectados, Walter Quiñones, comentó que viajó esta madrugada desde Pedro Juan Caballero hasta Coronel Oviedo por G. 90.000. Sin embargo, al momento de retornar, el costo del mismo trayecto subió a G. 100.000. “No me queda otra que pagar, porque no quiero esperar demasiado para volver”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Vendedores de Pasajes de la terminal local, Teodoro Ohiggins , sostuvo que el movimiento de pasajeros aún es leve y que esperan un mayor flujo en los próximos días. En cuanto a las denuncias, aseguró que no se autorizó ningún aumento en las tarifas.

Explicó que, en caso de irregularidades, los usuarios deben exigir factura legal, de modo a garantizar el precio correcto y permitir un mejor control sobre los vendedores. “Si existe algún cobro indebido, con la boleta se puede identificar y sancionar”, afirmó.

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Finalmente, recordó que los precios referenciales son: de Coronel Oviedo a Asunción entre G. 45.000 y G. 50.000, a Ciudad del Este G. 60.000, a Encarnación G. 110.000, a Villarrica G. 15.000 y hacia el norte, como Concepción o Pedro Juan Caballero, entre G. 90.000 y G. 100.000. Reiteró el llamado a los pasajeros a exigir siempre su comprobante para evitar ser víctimas de cobros indebidos.