Día Mundial de la Salud: usuarios de “Calle’i” sometidos a hacinamiento y larga espera

El Hospital General de San Lorenzo, comúnmente conocido como “Calle’i”, es un centro médico de referencia del sector público, ya que recibe a pacientes de distintas ciudades del departamento Central, ya sea en busca de turnos para consulta o para la realización de estudios.

Este martes 7 de abril, que se conmemora el Día Mundial de la Salud, un equipo de ABC recorrió el hospital para recoger el testimonio de algunos de los cientos de pacientes que se encontraban en el sitio aguardando ser llamados; la mayoría de ellos sentados, pero muchos también parados y recostados en las paredes ante el cansancio de la espera.

Una mujer llegó desde Fernando de la Mora para acompañar a su marido que debía someterse a un estudio. Relató que cuando llegó ya se topó con una gran cantidad de personas esperando. “Para mí que es demasiada gente esperando ya; cuando llegué ya estaba lleno afuera, adentro (…) Esperar así es una pena, esperar tanto tiempo para consultar”, se quejó.

Don Narciso Colmán, un adulto mayor que necesita operarse de una hernia, se acercó voluntariamente para expresar su impotencia, ya que desde las 4:00 esperaba ser atendido, pero casi tres horas después le pidieron que volviera al día siguiente. “Ajujeýtamante porque si no, ndajoperamo’ái nunca”, manifestó resignado.

Otra paciente se mostró conforme con la atención, aunque manifestó que la única forma de acceder a ella es esperando y, sobre todo, haciendo el esfuerzo de presentarse temprano, ya que hay muchas personas que necesitan, dijo. Comentó que es asegurada del Instituto de Previsión Social, pero prefiere recurrir a los hospitales públicos porque en la previsional le cuesta acceder a turnos y medicamentos. “Yo tengo también IPS por medio de mi trabajo, pero poco uso porque si vas a IPS te dan en dos o tres meses (…) Acá conseguís todo remedio y en IPS nada”, dijo.

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Una madre de familia que esperaba parada en uno de los pasillos comentó que consiguió turno para su hija vía call center. Este martes se presentó a las seis de la mañana y llevaba más de una hora esperando; pese a ello se mostró optimista ante la posibilidad de consultar este día. Relató que anteriormente le tocó vivir una situación desagradable en ese mismo hospital, por lo que su valoración de la salud pública en general se resume en una palabra: desastre.

“Una vez vine acá con mi hija, no recuerdo el nombre del doctor que le atendió, no se podía hablar, no quería escuchar y ella por ejemplo ya no quería venir a consultar acá, pero como conseguí el turno, le traje; vamos a ver qué tal le toca con el doctor que le atienda ahora”, expresó.

Sistema de agendamiento en el Hospital General de San Lorenzo

Para el agendamiento telefónico de consultas ambulatorias en este hospital, los interesados deben seguir estos pasos: