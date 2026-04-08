Experto advierte múltiples intereses en la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán

En el marco de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para el cese el fuego de la guerra en Oriente Medio, el director académico del Instituto de Liderazgo Internacional de Israel, Sergio Gryn, afirmó que existe falta de claridad en torno a la posición oficial del país hebreo.

“La confusión es muy grande. Nadie del gobierno tomó el micrófono para explicar claramente la posición actual, ya que Israel tiene en este conflicto sus intereses particulares, entre ellos lo que sucede con los proxys, como Hezbolá en el norte”, dijo.

El analista señaló que, en paralelo a las negociaciones, Israel mantiene sus acciones militares.

“El ejército israelí sigue actuando en el Líbano frente a Hezbolá. No hay ningún tipo de información contraria al respecto”, mencionó. Añadió que el gobierno libanés carece de capacidad militar para desarmar a ese grupo, lo que obliga a Israel a actuar de manera independiente.

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Incertidumbre sobre el desarrollo de la guerra

Gryn también resaltó la incertidumbre que persiste en la población israelí. Según él, la falta de coherencia entre las narrativas de las partes dificulta prever un desenlace claro.

“Hay muchas aún, hay que darle tiempo al tiempo. No podría decirte que la cosa camina tal cual está escrita. Son muchos todavía los puntos oscuros y esto teniendo en cuenta la falta de coherencia entre las narrativas de un lado y del otro”, indicó.

El analista subrayó que el conflicto no se limita a tres actores principales, sino que involucra una red compleja de intereses.

“Aquí son varias las guerras que se están llevando a cabo, no son los mismos los intereses del gobierno iraní que del pueblo opositor iraní. Los intereses de Israel son de carácter existencial y que van mucho más allá que los de Estados Unidos que tienen que ver con su mirada geopolítica. También tenemos que tener en cuenta a los países del Golfo Pérsico. Todos ellos más allá de los actores que no están relacionados con el conflicto, pero que también tienen intereses en el mismo”, remarcó.

Sin información sobre el estrecho de Ormuz

El experto también descartó información oficial sobre una eventual apertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y que está siendo controlada por Irán.

“No hay información respecto a que el estrecho de Ormuz se haya abierto. Si uno lee los puntos exigidos por Irán y por Estados Unidos para el cese al fuego, uno está hablando de fútbol y otro de básquetbol”, mencionó.

Comentó que, por ejemplo, entre las exigencias propuestas por Irán se habla de forma extraoficial de que el país persa solicita el pago de un peaje de US$ 2 millones que se dividirá con Omán.

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Anuncios de Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró ayer que había accedido a suspender los bombardeos sobre Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de alto el fuego si Teherán reabría por completo el vital estrecho de Ormuz.

El anuncio se produjo después de que Pakistán presentara una propuesta de última hora para evitar ataques masivos estadounidenses contra Irán y Trump advirtió que “toda una civilización morirá esta noche” si no se llegaba a un acuerdo.