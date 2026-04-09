Caminos en mal estado golpean al sector productivo en Ñeembucú

La persistente problemática del mal estado de los caminos rurales en el departamento de Ñeembucú vuelve a generar preocupación en el sector productivo, especialmente entre ganaderos y agricultores, quienes aseguran que cada lluvia agrava la situación, encarece los costos operativos y dificulta seriamente el desarrollo de sus actividades.

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Los productores de la zona coinciden en que los caminos de tierra, en su mayoría sin mantenimiento adecuado, se convierten en verdaderos obstáculos tras precipitaciones, volviéndose intransitables durante días e incluso semanas.

Esta situación no solo retrasa el traslado de ganado, sino que también afecta la salida de productos agrícolas hacia los mercados locales y nacionales.

Desde el sector ganadero, advierten que el deterioro de las vías rurales impacta directamente en el costo del flete, encareciendo la logística y reduciendo la rentabilidad.

A esto se suma la lentitud en las tareas diarias dentro de los establecimientos, lo que repercute en toda la cadena productiva.

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El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Regional Ñeembucú Sur, Héctor Ledezma, manifestó que el estado de los caminos es una preocupación constante para los productores.

“El tema de caminos siempre preocupa, sabemos que no están bien mantenidos, y eso hace que el costo del flete se incremente considerablemente”, expresó.

Ledezma también destacó que, pese a estas dificultades, el sector ha tenido resultados positivos en otros aspectos.

Señaló que la última campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, correspondiente al primer periodo del año, culminó con éxito en la primera semana de abril.

Según datos del gremio, en la zona sur del departamento se cuenta con aproximadamente 503.000 cabezas de ganado.

En cuanto al mercado, indicó que actualmente los precios del ganado vacuno son favorables, lo que representa un alivio parcial para los productores.

Sin embargo, advirtió que estos beneficios se ven opacados por los sobrecostos derivados del mal estado de los caminos.

Otro ganadero de la zona Geraldo Rolls, señaló que la falta de mantenimiento de los puentes de madera les impide sacar sus productos, afectando directamente la economía familiar. ”Los puentes de madera están todo mal, es un completo desastre" indicó.

Denuncian que existen tramos completamente intransitables que los aíslan de los principales centros de comercialización, como la ciudad de Pilar.

Los afectados coinciden en que la falta de planificación e inversión por parte de las autoridades es una deuda histórica en Ñeembucú.

Reclaman la ejecución de proyectos que garanticen caminos de todo tiempo, al menos con enripiado, que permitan la circulación permanente y segura en todo el territorio departamental.

Ñeembucú es reconocido a nivel nacional por su importante producción de ganado desmamante, que posteriormente es trasladado a otros puntos del país para su engorde.

Sin embargo, la precariedad de su infraestructura vial continúa siendo un factor limitante para potenciar el desarrollo del sector.

Mientras tanto, los productores esperan respuestas concretas de las instituciones responsables, ante una problemática que se repite año tras año sin soluciones de fondo.

El secretario de obras de la Gobernación de Ñeembucú Rolando Espinoza indicó que la intervenciones de los caminos en mal estado se reiniciaran a partir de mañana.