Nacionales
09 de abril de 2026 - 20:01

Padres de un colegio rural de Capitán Bado protestan en reclamo de rubros docentes

Las reivindicaciones de la comunidad educativa, expuestas mediante pancartas frente al Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López, de Capitán Bado.
Las reivindicaciones de la comunidad educativa, expuestas mediante pancartas frente al Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López, de Capitán Bado.Gentileza

Padres de familia del Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López, del distrito de Capitán Bado, realizaron una manifestación en reclamo de rubros docentes. Se concentraron frente a la institución educativa y luego cerraron de forma intermitente la ruta PY11. Anunciaron que la medida de protesta continuará mañana, viernes.

Por Eder Rivas

El Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López se encuentra ubicado en la colonia que lleva el mismo nombre, a unos 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Capitán Bado. Padres de los estudiantes se manifestaron frente al local educativo desde el lunes de esta semana en reclamo de rubros docentes para cuatro materias.

Los miembros de la comunidad educativa señalaron que urge el nombramiento de docentes en las materias de Trabajo y Tecnología, Educación Artística, Educación Física, además de la figura de la Coordinación Técnica del Bachillerato Técnico.

“Necesitamos cuatro rubros; ya enviamos notas e intentamos hablar con las autoridades de educación, pero no nos hicieron caso. Por eso decidimos hacer la manifestación”, indicó Edelinda López, madre de familia.

Los padres de familia del Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López, de Capitán Bado, cierran de forma intermitente la Ruta PY11.
Los padres de familia del Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López, de Capitán Bado, cierran de forma intermitente la ruta PY11.

Intensificarán la medida de presión

De acuerdo con las expresiones de Edelinda López, tras agotar todas las instancias decidieron intensificar las movilizaciones. En ese sentido, anunció que mañana, viernes, en horas de la mañana cerrarán la ruta PY11, en un tramo que conecta la ciudad de Capitán Bado (Amambay) con la de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro).

“Vamos a seguir mañana y vamos a manifestarnos hasta que tengamos una respuesta de las autoridades”, indicó López.

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El Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López cuenta con aproximadamente 200 alumnos desde el séptimo grado de la Educación Escolar Básica hasta el tercero de la educación media.