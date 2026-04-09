Padres de un colegio rural de Capitán Bado protestan en reclamo de rubros docentes

El Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López se encuentra ubicado en la colonia que lleva el mismo nombre, a unos 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Capitán Bado. Padres de los estudiantes se manifestaron frente al local educativo desde el lunes de esta semana en reclamo de rubros docentes para cuatro materias.

Los miembros de la comunidad educativa señalaron que urge el nombramiento de docentes en las materias de Trabajo y Tecnología, Educación Artística, Educación Física, además de la figura de la Coordinación Técnica del Bachillerato Técnico.

“Necesitamos cuatro rubros; ya enviamos notas e intentamos hablar con las autoridades de educación, pero no nos hicieron caso. Por eso decidimos hacer la manifestación”, indicó Edelinda López, madre de familia.

Intensificarán la medida de presión

De acuerdo con las expresiones de Edelinda López, tras agotar todas las instancias decidieron intensificar las movilizaciones. En ese sentido, anunció que mañana, viernes, en horas de la mañana cerrarán la ruta PY11, en un tramo que conecta la ciudad de Capitán Bado (Amambay) con la de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro).

“Vamos a seguir mañana y vamos a manifestarnos hasta que tengamos una respuesta de las autoridades”, indicó López.

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El Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López cuenta con aproximadamente 200 alumnos desde el séptimo grado de la Educación Escolar Básica hasta el tercero de la educación media.