¿Viajás al Reino Unido? El nuevo permiso obligatorio ETA ya rige y así podés tramitarlo

Si estás planeando un viaje a cualquier rincón del Reino Unido, hay un paso administrativo que no se puede olvidar. La Embajada Británica en Paraguay recordó la vigencia de la Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Este es un requisito obligatorio que busca agilizar los controles fronterizos y que alcanza a la mayoría de los visitantes que no requieren una visa tradicional.

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La ETA es un permiso digital que vincula tu pasaporte con una autorización de entrada. No es una visa, sino un paso previo más sencillo. Te permite permanecer en el territorio británico por un periodo de hasta 6 meses bajo los siguientes motivos:

Turismo y vacaciones.

Visitas a familiares y amigos.

Negocios específicos o estudios de corta duración.

Costo y proceso para familias

El trámite tiene un costo de 20 libras esterlinas (£20), lo que equivale aproximadamente a unos 185.000 guaraníes, dependiendo de la cotización del día.

Un punto fundamental a tener en cuenta es que cada integrante del grupo familiar necesita su propia ETA. Esto incluye a bebés y niños pequeños sin excepción. El sistema permite que una persona realice la solicitud en nombre de otros, lo que facilita el proceso para quienes viajan con hijos o en grupos organizados.

¿Quiénes están exentos?

No todos los viajeros deben tramitar este permiso. Según la normativa vigente, están exentos aquellos que cuenten con:

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Pasaporte británico o irlandés.

Permisos de residencia previos en el Reino Unido .

Visas de trabajo o de estudio ya aprobadas.

Desde la sede diplomática en Asunción instan a los viajeros paraguayos a realizar este trámite con antelación a través del sitio web oficial del Gobierno británico. Una vez aprobada, la ETA tiene una validez de dos años o hasta que el pasaporte expire, lo que ocurra primero, permitiendo múltiples entradas al país durante ese tiempo.