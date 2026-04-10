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10 de abril de 2026 - 12:27

Anuncian jornadas de atención odontológica gratuita en la capital de Misiones

Modelo de boca abierta con dientes artificiales sobre mesa blanca, gorra azul con 'San Juan Sonrie' y banderas al fondo.
Las atenciones odontológicas gratuitas se realizarán del 23 al 25 de abril en el Colegio Nacional Agustín Barrios de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, con una cobertura prevista para unas 600 personas de todas las edades.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Realizarán atención odontológica gratuita el 23, 24 y 25 de abril en el Colegio Nacional Agustín Barrios de esta ciudad. Durante la jornada, se prevé abarcar a unas 600 personas de diversas edades. Además, se anunció la presencia de un profesional especializado que atenderá a niños con trastorno del espectro autista.

Por Jesús Riveros

Un grupo de estudiantes y profesionales de odontología de una universidad privada realizará atenciones médicas gratuitas como extensión universitaria, denominada “San Juan Sonríe 2026, dirigida a toda la comunidad sanjuanina, los días 23, 24 y 25 de abril en el Colegio Nacional Agustín Barrios.

El objetivo es brindar atención odontológica integral, gratuita y de calidad a la comunidad de San Juan Bautista, pretendiendo beneficiar a más de 600 personas, incluidas aquellas con necesidades especiales, mediante jornadas de atención profesional orientadas a mejorar la salud bucal, la calidad de vida y la prevención de enfermedades.

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La organización especificó que se contará con un profesional especializado en odontología para la atención de niños con trastorno del espectro autista (TEA).

Informó que desde este 10 de abril ya están habilitadas las inscripciones a través de la página de Instagram de “San Juan Sonríe 2026”, mediante enlaces: uno para cada día de atención y otro destinado a la inscripción de los niños con TEA.

Las atenciones se realizarán de 08:00 a 18:00 y no tendrán límite de edad, según señalaron desde la organización. Asimismo, informaron que se llevarán a cabo procedimientos de exodoncia dental, eliminación de caries, limpieza de sarro, radiografías y charlas de prevención sobre salud bucodental.