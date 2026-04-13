San Juan Bautista: Funcionarios de la ANDE realizan paro por más móviles y contratación de personal

A nivel nacional, funcionarios de la ANDE realizan un paro generalizado, como medida de reclamo por la compra de más móviles, debido a que los actuales se encuentran deteriorados.

Asimismo, solicitan la autorización del equipo económico nacional para avanzar en la desprecarización laboral, a fin de que los funcionarios contratados pasen a ser nombrados y se proceda a la contratación de más personal.

“El paro nacional se realiza debido al atraso en la compra de los 100 móviles que la institución necesita, así como por la desprecarización de los compañeros contratados, que deben pasar a ser nombrados, y la contratación de más funcionarios técnicos”, indicó Silvia Amarilla, delegada sindical.

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“El primer punto, que es la adquisición de móviles, sigue pendiente. Hace falta renovar la flota, ya que los vehículos con los que contamos se encuentran muy deteriorados. La ANDE cuenta con el presupuesto, pero se necesita la autorización del equipo económico nacional”, indicó.

También señaló que se requiere la incorporación de más funcionarios técnicos, específicamente en el área de distribución eléctrica, que trabajan directamente en las líneas. Actualmente, en San Juan hay 22 funcionarios entre el área administrativa y de distribución.

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“En el área de distribución son solo nueve funcionarios, mientras que el resto se desempeña en tareas administrativas y de lectura. La cantidad de personal resulta insuficiente para cubrir toda la zona de cobertura, que abarca San Juan Bautista, Villa Florida, Arazape, San Miguel, cruce Yvyraty y otras localidades de gran extensión”, agregó.

En esta zona del país aproximadamente se cuenta con 12.000 usuarios y apenas nueve funcionarios para atender todos los reclamos. Asimismo, indicó que la situación se vuelve aún más crítica durante eventos climáticos como tormentas, cuando se incrementan los inconvenientes en el servicio eléctrico.