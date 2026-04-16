Nacionales
16 de abril de 2026 - 13:29

“La salud no puede esperar”: convocan a manifestación frente al Congreso

La imagen muestra a un grupo de aproximadamente 20 personas participando en una manifestación al aire libre, rodeadas de vegetación. La mayoría de los presentes son mujeres, algunas llevan camisetas rosa, lo que puede indicar una asociación con la causa del cáncer de mama. Una mujer en el centro sostiene una pancarta que dice "APACMAFA - HNI", que representa a una asociación de pacientes de cáncer. Se observan varias pancartas con mensajes como "La salud no es un negocio" y "Necesitamos medicamentos", indicando que la protesta está relacionada con la atención médica y los tratamientos. Dos niños están presentes, uno en primer plano sosteniendo un cartel. El entorno es luminoso y parece ser un espacio público, probablemente en una plaza o parque. Los participantes muestran expresiones de determinación y preocupación, mientras que algunos levantan carteles o pancartas. No se identifican figuras públicas ni equipos de fútbol en la imagen.
Manifestación de pacientes con cáncer, realizada en el Hospital Nacional de Itauguá el lunes último. Lucía González

La ciudadanía se prepara para una movilización, este viernes 17 de abril, para denunciar que los insumos y medicamentos en hospitales del Ministerio de Salud están en stock cero o crítico. Los organizadores invitan a vestir remeras blancas para visibilizar la precariedad del sistema y demandar soluciones inmediatas ante una crisis que está cobrando vidas.

Por Nadia Cano

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, la explanada del Congreso Nacional será mañana el escenario de una manifestación pacífica que busca visibilizar una de las crisis sanitarias más agudas de los últimos años.

La movilización, que iniciará a las 9:30, impulsada por por la Asociación de Emprendedores y Profesionales del Paraguay (ADEPPB), convoca a vestir remeras blancas en señal de unidad.

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La convocatoria -afirman los organizadores- es la respuesta a una realidad desesperante en los pasillos de los hospitales públicos, donde un porcentaje cada vez más bajo de medicamentos e insumos cuenta con un stock normal. “No es solo la falta de remedios; es el maltrato de un sistema que te da un turno para una ecografía dentro de seis meses cuando el dolor lo tenés ahora”, señalaron referentes de la organización.

La salud no puede esperar: el drama agudo del “no hay”

Desde la ADEPPB resaltan que la situación ha escalado a niveles dramáticos en centros de referencia como el Hospital Pediátrico Acosta Ñu y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), donde pacientes oncológicos han denunciado que fármacos vitales como el Trastuzumab llevan más de un mes agotados, lo que supone un retroceso irreversible en sus tratamientos.

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A estas carencias suman el colapso operativo en los hospitales públicos. Según las denuncias, se reportan horas de espera sin éxito, tomógrafos y equipos de diálisis en el interior del país que permanecen averiados por falta de presupuesto para mantenimiento y, ante la falta de insumos básicos en quirófanos, la necesidad de recurrir a préstamos para poder acceder a tratamientos de urgencia.