Ministra de Salud aplica “lente hû” sobre compra de medicamentos oncológicos

El 2 de febrero pasado el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), durante la sesión de la Comisión Permanente solicitó se pida informes a la ministra de Salud María Teresa Barán sobre la compra de medicamentos “copias” utilizados para tratamientos del cáncer.

Sin embargo, Barán se llamó a silencio, le aplicó el “lente hû” al Congreso y no respondió sobre el porqué se compra copia de medicamentos al mismo precio que el original.

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Se trata de la resolución “Que pide informes al ministerio, sobre la adquisición y utilización de los medicamentos biosimilares/copia de “Pembrilizumab, Bevacizumb y Rituximab”.

En tanto, que el diputado Vaesken lamentó el ninguneo de la ministra de Salud sobre un tema tan sensible como la preocupación de los pacientes oncológicos que reciben tratamiento en el INCAN.

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“Reiteración el pedido de informes al ministerio de Salud. Probablemente no tengan la forma de justificar del por qué compran medicamentos biosimilares al mismo precio que el original y por qué esos medicamentos no surte efecto en los pacientes”, dijo el diputado.

La Cámara de Diputados aprobó la reiteración en donde se pedía informes a María Teresa Barán.

“Que la ministra Baran conteste. Los pacientes del INCAN están preocupados por que dicen que los medicamentos biosimilares no tiene el mismo efecto a sus dolencias que los originales”, puntualizó el diputado liberal.

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Lo que solicitan a Barán

El documento solicita detalles de si los medicamentos biosimilares/copia de “Pembrilizumab, Bevacizumb y Rituximab” cuentan con registro sanitario vigente ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), especificando número de registro, fecha de otorgamiento y vigencia.

Igualmente pide especificar si los medicamentos indicados, se encuentran registrados como biosimilares/copia, de referencia utilizado para su aprobación regulatoria.

Asimismo la ministra deberá informar si los medicamentos cuentan con estudios de bioequivalencia y/o comparabilidad biológica con el producto de referencia que cuente con certificación internacional, remitiendo copia de los estudios presentados e indicando la autoridad sanitaria que los avaló.

Además, pide informar si existe un protocolo escrito, aprobado y vigente que regule la asignación diferenciada de estos tratamientos, adjuntando copia del mismo, y el detalle sobre el sistema de farmacovigilancia implementado para el seguimiento de los pacientes tratados con los medicamentos cuestionados, y si se han registrado eventos adversos desde su utilización, en caso de corresponder.