Peña da salud de primera para hijos del poder y de cuarta para el pueblo

El diputado Roberto González (ANR-Añetete) indicó que la crisis en el sistema de salud debe dejar de ser ignorado por los parlamentarios por que el gobierno de Santiago Peña está obligando a la ciudadanía a rifar sus casas para poder intentar sobrevivir. En ese sentido, citó al ciudadano sanjuanino César Villalba, quien puso su casa a rifar para poder costear su cirugía y después recién fue tenido en cuenta por el sistema de salud estatal.

“Tenemos que ser la voz de los que hoy están siendo silenciados por el dolor, la impotencia y el abandono del sistema de salud pública del Paraguay. Lo que está ocurriendo en los hospitales no es un hecho aislado. La gente pone en venta o rifa su casa para conseguir atención”, dijo Roberto González.

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Criticó a los diputados que siguen indiferentes a las penurias que pasa la ciudadanía en los hospitales y pidió buscar soluciones claras.

“No puede ser que no nos conmueva cuando un ciudadano llega al punto de rifar su casa para vivir. El problema ya no es individual, es un problema institucional, es del Estado. Ese caso no es una excepción, casi ya se normalizaron las precariedades", lamentó González.

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Defender con argumentos

El parlamentario indicó que Santiago Peña se asegura de brindar salud de primera a los hijos del poder y de cuarta para la ciudadanía. Citó por ejemplo que algunos hijos del poder son trasladados en helicópteros o van al extranjero para recibir atención médica y el pueblo debe mendigar por medicamentos.

“Los hijos del poder no pisan un hospital público, no rifan sus casas, acceden a atención inmediata, en helicópteros, incluso en el extranjero; pero el pueblo enfrenta la precariedad del sistema. Salud de primera para los privilegiados y de tercera para el pueblo”, se lamentó Roberto González.

El diputado desafió a sus colegas cartistas a defender el gobierno de Santiago Peña sin atacar sino con argumentos que desmientan uno por uno las críticas que se hace.

“Desafío a los cartistas a defender sin atacar. Me gustaría escuchar alguna suerte de defensa del sistema de salud, sin recurrir a ataques, a descalificaciones. Me gustaría escuchar argumentos esta mañana sin diatribas, sin ataques”, manifestó el colorado disidente.

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Manifestó que no ve a Santiago Peña a declarar estado en emergencia el sistema de salud a pesar del desabastecimiento de medicamentos e insumos, a pesar a que se opere en los hospitales con linternas, a que se coloque a los operados sobre butacas y que eso se debe a que el pueblo siempre es paciente.

“Los pacientes siempre pacientes que esperan horas y hasta días con recetas que no pueden ser surtidas. Pacientes que terminan dependiendo de su capacidad económica para salvar sus vidas, mientras el presidente ausente. No lo vemos recorriendo los hospitales, no firma decreto ante una situación de vida o muerte", puntualizó el diputado.

Instó a sus colegas a no ser más indiferentes, al pueblo a no callar más porque si este sistema de salud sigue empeorando será una responsabilidad de todos.

“No ser indiferentes, no callar. La salud no se rifa, no se negocia, es para todos o deja de ser un derecho. Hoy la realidad es alarmante en los hospitales“, finalizó Roberto González.