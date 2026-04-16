Nacionales
16 de abril de 2026 - 22:55

Paraguay y Singapur avanzan en agenda por mercados de carbono

Rolando De Barros Barreto en traje oscuro y corbata roja, sonriente, junto a Grace Fu en chaqueta oscura y bufanda colorida, en un entorno de oficina.
El ministro del Ambiente, Rolando De Barros Barreto, se reunió con Grace Fu, ministra de Sostenibilidad de Singapur.

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros Barreto, mantuvo una reunión con su par de Singapur, Grace Fu. En el encuentro se abordó una agenda de acción climática y mercados de carbono, según el Gobierno.

Por ABC Color

Paraguay se posiciona en la agenda climática global como un “aliado clave para el desarrollo de proyectos de carbonoy por esto hay un interés por parte de Singapur, según destacó su ministra de Ambiente, Grace Fu.

La funcionaria extranjera, junto a su comitiva, mantuvo una reunión con el ministro Rolando de Barros Barreto para abordar una “agenda estratégica” en lo que refiere a acción climática y mercados de carbono.

Como parte del encuentro también se abordaron iniciativas entre ambos países bajo el marco del Acuerdo de París referente al cambio climático jurídicamente vinculante.

Movilidad eléctrica y residuos

Asimismo, la cartera estatal detalla que agenda bilateral también proyecta oportunidades en movilidad eléctrica, gestión de residuos y desarrollo tecnológico con participación activa del sector privado asiático, cuyos representantes acompañan la comitiva asiática encabezada por Fu.

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