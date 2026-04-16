Paraguay y Singapur avanzan en agenda por mercados de carbono

Paraguay se posiciona en la agenda climática global como un “aliado clave para el desarrollo de proyectos de carbono” y por esto hay un interés por parte de Singapur, según destacó su ministra de Ambiente, Grace Fu.

La funcionaria extranjera, junto a su comitiva, mantuvo una reunión con el ministro Rolando de Barros Barreto para abordar una “agenda estratégica” en lo que refiere a acción climática y mercados de carbono.

Como parte del encuentro también se abordaron iniciativas entre ambos países bajo el marco del Acuerdo de París referente al cambio climático jurídicamente vinculante.

Movilidad eléctrica y residuos

Asimismo, la cartera estatal detalla que agenda bilateral también proyecta oportunidades en movilidad eléctrica, gestión de residuos y desarrollo tecnológico con participación activa del sector privado asiático, cuyos representantes acompañan la comitiva asiática encabezada por Fu.

Lea más: Paraguay espera 1.000 millones de dólares en inversión de Singapur en créditos de carbono