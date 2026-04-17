Cuestionan paralización de obras y grave deterioro en la ruta PY19

La ruta PY19, una de las principales vías de conexión del departamento de Ñeembucú con el área Central y la capital del país, presenta un panorama crítico a lo largo de aproximadamente 50 kilómetros, donde el asfalto luce prácticamente destruido. Grietas, baches, cráteres y profundas huellas dominan el trayecto, dando la impresión —según describen los usuarios— de una vía “bombardeada”.

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La situación se agrava debido a que sectores que habían sido recientemente intervenidos por el Consorcio Central Vial ya presentan nuevamente serios daños, lo que pone en duda la calidad de los trabajos realizados, así como la fiscalización de las obras.

El concejal departamental Alberto Ghiringhelli (PLRA) manifestó que hace tiempo vienen denunciando el problema sin obtener respuestas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Nosotros siempre denunciamos; hemos realizado varios pedidos de informes al MOPC, pero nunca tuvimos respuestas”, expresó.

El edil también alertó sobre el aumento de accidentes de tránsito en la zona afectada, señalando que el mal estado del camino representa un peligro constante para quienes transitan diariamente, incluyendo transportistas, productores y pobladores.

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Asimismo, Ghiringhelli indicó que residentes de localidades como Villa Oliva y la zona de Zanjita denunciaron que la empresa encargada de las obras habría abandonado los trabajos sin brindar explicación alguna.

“Recibimos denuncias de los pobladores de que la empresa dejó de trabajar y no sabemos por qué”, sostuvo.

La falta de avances y el progresivo deterioro de la ruta generan malestar en la ciudadanía, que exige una pronta intervención de las autoridades nacionales.

La PY19 es considerada estratégica para la economía, ya que facilita el traslado de la producción agropecuaria y la conexión entre los demás departamentos.

Ante este escenario, autoridades locales insisten en la necesidad de una respuesta urgente del MOPC, tanto para reactivar las obras como para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial, evitando que continúen los accidentes y el aislamiento de comunidades enteras.

Las obras son ejecutadas por el Consorcio Central Vial, integrado por las empresas DC Ingeniería S.A., Vialtec S.A., TR Construcciones e Iniciativas Construcciones S.A.

El contrato asciende a G. 101.998.023.817, con un plazo de ejecución de 18 meses, dividido en 12 meses de rehabilitación y 6 meses de mantenimiento.

Según el MOPC, los trabajos son financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial (CAF 8729). Las obras se iniciaron en marzo de 2025.