Deterioro de la ruta PY19 genera malestar y críticas de conductores en Ñeembucú

La ruta PY19, conocida como “Virgen del Pilar”, vuelve a ser motivo de preocupación debido al progresivo deterioro que presenta en varios de sus tramos, afectando directamente a transportistas y automovilistas que dependen de esta arteria para la conexión regional.

Lea más: Mario Abdo inaugura tramo Villeta Alberdi

Si bien los inconvenientes se registran desde la localidad de Mburica, distrito de Tacuaras y el desvío hacia San Juan de Ñeembucú, el punto más crítico se concentra en el tramo que une Alberdi con Villa Oliva hasta la zona de Ybypojhyi, donde el desgaste del pavimento es más evidente y pone en riesgo la circulación.

Los usuarios de la vía responsabilizan a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, a quien acusan de falta de empatía y escasa respuesta ante los reiterados reclamos por el mantenimiento del corredor vial.

Actualmente, el tramo se encuentra bajo intervención del Consorcio Central Vial, integrado por las empresas DC Ingeniería, Vialtec, TR Construcciones e Iniciativas Constructivas.

Sin embargo, los conductores cuestionan la calidad de los trabajos, señalando que sectores ya reparados vuelven a deteriorarse en poco tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En total, se estiman unos 78 kilómetros en estado crítico entre la rotonda de Alberdi y Villa Oliva. Por otra parte, el tramo comprendido entre el puente sobre el río Tebicuary y la zona de Mburica está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que cuya reparación carece de calidad.

Cabe recordar que el trayecto Villeta–Alberdi fue construido por la empresa Heisecke S.A., propiedad de José Luis Heisecke, con una inversión de G. 230.761 millones financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Esta obra fue inaugurada el 8 de noviembre de 2021 durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez, abarcando inicialmente 141 kilómetros.