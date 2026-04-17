Nacionales
17 de abril de 2026 - 09:14

Detienen a militar por perturbación de la paz pública y alcotest positivo en Santa Rosa del Aguaray

Fueron incautados un automóvil Volkswagen, equipos de audio tipo competencia
Detienen a un militar en Santa Rosa del Aguaray por perturbación de la paz pública y alcotest positivo.Omar Acosta

SAN PEDRO. Un personal militar en actividad fue detenido en la madrugada de este viernes por perturbación de la paz pública, polución sonora y exposición al peligro en el tránsito terrestre, tras arrojar positivo al alcotest. Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego, arma blanca, vehículo y equipos de audio.

Por Omar Acosta

El procedimiento se realizó en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, en la intersección de la ruta PY11 Juana María de Lara y la ruta PY08 Dr. Blas Garay, en la plaza La Paz de Santa Rosa del Aguaray. La intervención se dio tras una denuncia por ruidos molestos.

El aprehendido fue identificado como Marino Jara Sanabria, de 40 años, suboficial del Ejército con destino en la capital, domiciliado en Aguaraymí, Nueva Germania. Se encontraba acompañado por dos jóvenes de 21 años.

De su poder fueron incautados un automóvil Volkswagen, equipos de audio tipo competencia, una pistola calibre 9 mm con cartuchos y cargadores un rifle de aire comprimido, un cuchillo tipo carnicero, además de un celular y bebidas alcohólicas. Los elementos estaban dentro del vehículo.

Según el informe policial, el detenido hizo caso omiso a reiteradas indicaciones de cesar la ingesta de alcohol en la vía pública y reducir el volumen del equipo de sonido, por lo que fue trasladado a la comisaría junto con sus acompañantes. El procedimiento se realizó conforme a protocolo.

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Por disposición de la agente fiscal Laura Soledad Romero, se practicó la prueba de alcotest en la Patrulla Caminera de Río Verde, arrojando resultado positivo de 0.473 mg/L. Tras ello, se ordenó su detención y la incautación de los objetos.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público y el detenido deberá comparecer ante la Unidad Fiscal en el transcurso de la jornada. Las autoridades continúan con el proceso investigativo.