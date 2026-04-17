El río Paraguay aumenta en varias localidades del país

Tras una semana con precipitaciones, hoy el río Paraguay registró aumentos en casi todos sus puntos, salvo en Puerto Antequera, aunque su último dato registrado corresponde al 10 de abril pasado.

En la mencionada localidad, su última variación fue un descenso de 3 centímetros y su nivel se situó en 1,36 metros.

Por otra parte, ya este viernes, en Asunción hubo un aumento de 14 centímetros entre ayer y hoy, por lo que su nivel se sitúa en 1,66 metros.

Aumentos del río Paraguay

Según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el nivel del río Paraguay registró estos aumentos:

Isla Margarita : 2,92 metros (+7cm)

Fuerte Olimpo : 3,77 metros (+5cm)

Bahía Negra : 3,78 metros (+2cm)

Vallemí: 2,83 metros (+3cm)

Concepción : 2,20 metros (+10cm)

Rosario : 1,77 metros (+7cm)

Villeta: 2,07 metros (+15cm)

Itá Enramada : 2,15 metros (+15cm)

Humaitá : 2,64 metros (+24cm)

Alberdi : 3,60 metros (+23cm)

Pilar: 3,80 metros (+15cm).

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