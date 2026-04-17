“Pequeñas Sonrisas” llegará a una escuela del distrito de Pozo Colorado, Pdte. Hayes

El proyecto Pequeñas Sonrisas es una idea encabezada por las doctoras Diana Codas y Vania Merzán, quienes dirigen los servicios que llevan a cabo 40 especialistas en comunidades vulnerables.

“Es una iniciativa que nace desde la vocación, la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan. El proyecto ‘Pequeñas Sonrisas’, una asociación sin fines de lucro de odontólogos del Paraguay, busca llevar atención odontológica, dignidad y esperanza a niños en estado de vulnerabilidad en el Chaco paraguayo, bajo la bandera de ‘crear un Paraguay mejor a través de lo que sabemos hacer’”, expresó Codas.

En el año 2025, el proyecto Pequeñas Sonrisas se llevó a cabo en la escuela Pa’i Puku, ubicada en el km 160 sobre la ruta Transchaco. En ese entonces, fueron asistidos 330 niños con procedimientos odontológicos diversos, como restauraciones, extracciones y tratamientos de conducto, y lograron dar el alta bucal a la totalidad de los alumnos que integran dicha comunidad educativa, según explicaron.

En la edición 2026, el 22, 23 y 24 de mayo próximo, serán beneficiados los alumnos de la escuela San Isidro Labrador, localizada a 280 km de la capital del país, Asunción, en el distrito de Pozo Colorado, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo.

“El relevamiento realizado nos muestra una realidad que duele, pero que también nos impulsa: 500 caries activas; 200 extracciones y 40 tratamientos de conducto aproximadamente. Detrás de cada cifra hay un niño que necesita atención, alivio y una oportunidad de sonreír sin dolor”, indicó Merzán.

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Basada en la experiencia exitosa del año anterior, es que nos atrevemos a solicitar colaboración y apoyo de personas y empresas farmacéuticas del área odontológica a la iniciativa, logrando de esa forma unir fuerzas y potenciarnos en esta misión, explicaron las profesionales.

Requieren ayuda para cubrir movilidad, alimentación, insumos e instrumental odontológicos, medicamentos y alojamiento.

“Su apoyo para nosotros no solo representa un aporte material, sino la posibilidad concreta de cambiar la vida de cientos de niños. Agradecemos de antemano su consideración y les animamos a que se sumen a esta campaña benéfica aportando a la cuenta de la Cooperativa Coomecipar Nº 981520011 a nombre de la Dra. Diana Codas (Alias: 0985249900) o por otras formas de colaboración con las coordinadoras del proyecto. Ayúdanos a transformar en este 2026 más de 250 sonrisas en salud, alegría y esperanza, llegando a cada rincón del norte y el resto de nuestro país”, expresan en un video explicativo sobre el proyecto.